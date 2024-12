Hospitalizan a la demócrata Nancy Pelosi en Europa debido a una lesión

Una lesión obligó a que la expresidenta de la Cámara de Representantes interrumpiera un viaje de trabajo que llevaba a cabo en Luxemburgo y se reporta que fue hospitalizada.

Sin entrar en detalles específicos, Ian Krager, portavoz de la demócrata de 82 años, aseguró que se encuentra bajo observación médica sin ninguna evidencia o síntoma que advierta sobre un peligro mayúsculo.

“Mientras viajaba con una delegación bipartidista del Congreso a Luxemburgo (CODEL) para conmemorar el 80º aniversario de la Batalla de las Ardenas, la presidenta emérita Nancy Pelosi sufrió una lesión durante un evento oficial y fue ingresada en el hospital para ser evaluada.

Actualmente, Pelosi está recibiendo un tratamiento excelente por parte de médicos y profesionales de la salud.

Sigue trabajando y lamenta no poder asistir al resto de los compromisos de CODEL para honrar el coraje de nuestros militares durante uno de los mayores actos de heroísmo estadounidense en la historia de nuestra nación. Está ansiosa por regresar pronto a casa, a Estados Unidos”, indicó.

A la demócrata Nancy Pelosi se le atribuye haber encabezado el movimiento que le exigió a Joe Biden declinar a su deseo de reelegirse. (Crédito: Brynn Anderson / AP)

A pesar de haber dejado de fungir como presidenta de la Cámara de Representantes en 2023, la política originaria de Baltimore continúa desempeñándose como miembro activa e incluso el mes pasado se reeligió para un nuevo periodo de dos años que entrará en vigor a partir del 3 de enero.

El poder de Pelosi en el Congreso estadounidense es considerable, pues ha mantenido su trayectoria política vigente durante varias décadas.

Diversos analistas políticos coinciden en señalar que ella fue una de las principales demócratas de alto calibre en exigirle a Joe Biden renunciar a su campaña en busca de una posible reelección al frente de la Casa Blanca.

Incluso durante la celebración de la Convención Nacional Demócrata que se efectuó en Chicago, en agosto pasado, comenzaron a algunos de los asistentes al evento lucían pins y plaquitas con la imagen de Pelosi acompañada de la frase escrita “The Godmother” (La Madrina), lo cual no le cayó nada bien.

“No me gusta en absoluto. No me gusta que la gente haga pins y los reparta como si fueran un regalo. No me hace gracia”, expresó.

