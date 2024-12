Paquita la del Barrio: todo sobre su estado de salud y los rumores de hospitalización

Paquita la del barrio, de 77 años, no fue hospitalizada de emergencia en Veracruz, México. Su equipo confirmó que solo se trató de un chequeo de rutina y que no está enferma de gravedad, como se informó en redes sociales.

La primera en alertar sobre el estado de salud de la intérprete de ‘Rata de dos patas’, fue la influencer de entretenimiento, Jacqueline Martínez (@chamonic3). En su Instagram, indicó que estaría en el hospital y delicada de salud, además de que estaría a intubada, aunque añadió que no estaba confirmado.

“Me informan que Paquita la del Barrio se encuentra delicada de salud y la tienen en el Hospital Ángeles de Xalapa Veracruz, me dicen extraoficialmente que se encuentra intubada (no confirmado). Esperando su pronta recuperación, si es que está enferma y esperamos algún comunicado (tiempo al tiempo)”, expresó en sus redes sociales.

Sin embargo, la información fue desmentida por el equipo de la cantante por medio de un comunicado.

“Le informamos que aprovechamos la estadía en su natal Veracruz, acudió el día de hoy con su médico de cabecera para un chequeo de rutina, refiriendo también un malestar estomacal de semanas atrás, esa es la información veraz, por lo que cualquier información relevante se estará comunicando únicamente por este medio”, se lee.

Paquita regresará a los escenarios

El equipo de la cantante aseguró que Paquita la del barrio estaría de vuelta en los escenarios el próximo 21 de diciembre, en la feria de Villa de Reyes en San Luis Potosí. “Para celebrar las Navidades con su público”, manifestaron en el escrito.

Dicha información fue corroborada por Carlo Uriel, periodista de espectáculos que participa en el programa de YouTube de Flor Rubio, añadió en su cuenta de X, antiguo Twitter que “Me informan que Paquita La Del Barrio NO se encuentra hospitalizada, tal como ha circulado en redes sociales. Únicamente fue un chequeo médico”

Francisca Viveros Barradas, nombre real de Paquita la del barrio, inició su carrera en la década de los 70 y llegó a la fama gracias a sus canciones irreverentes y sobre temas controversiales como la posición de las mujeres ante los hombres.

Además de ‘Ratas de dos patas’, tiene otros temas emblemáticos como ‘Tres veces te engañé’ y ‘Cheque en blanco’.

Sin duda, tiene un legado poderoso dentro de México y también en América Latina.

