Paquita la del Barrio no descarta la posibilidad de grabar un último disco antes de retirarse

A sus 76 años, Francisca Viveros Barradas, popularmente conocida como Paquita la del Barrio, continúa subiendo a los escenarios, aunque cada vez con mayor dificultad pues, aunque su voz todavía retumba al interpretar temas en contra de los hombres de mal comportamiento, sus piernas ya no le permiten deleitar a su público estando de pie.

Al ser entrevistada en el aeropuerto de la Ciudad de México a su regreso de un concierto donde alternó con Ana Bárbara, en Monterrey, Nuevo León, la longeva cantante no descartó la posibilidad de meterse al estudio de grabación para producir un último disco antes de retirarse, en el cual no descarta un dueto con la colombiana Shakira.

“Quién sabe, hasta que no haya algo, te puedo decir. Tú me puede decir que bonito se oye, pero si no me escucho o no me gusto, de nada sirve”, indicó.

Cuestionada sobre la posibilidad de grabar alguna canción con los máximos representantes de los corridos tumbados como son Peso Pluma y Natanael Cano, Paquita señaló que no los conoce, pero los respeta al ser compañeros de profesión.

“Pues no sé, esas son cosas que arregla uno o el representante de uno. No conozco a ninguno, yo me dedico a mi trabajo y ustedes saben que he estado enferma y no he tenido tiempo de escuchar a mis compañeros. Yo respeto a todos y nada más”, externó.

Como parte de su agenda, la cantante de temas como “Rata de dos Patas” y “Tres veces te engañé”, se presentará este viernes en el Auditorio Nacional con el objetivo de que las nuevas generaciones conozcan su legado artístico mediante temas dirigidos a empoderar a las mujeres.

“Tengo niños, niñas, que me reconocen, a dondequiera que vaya, me reconocen los niños, la gente grande. Es una música para todos. Canto cosas que, al ser humano, le dan, le gustan, eso es todo”, subrayó.

La cantante veracruzana cerrará su gira programada para este año con otro par eventos que se llevarán a cabo en Estados Unidos. El primero de ellos se realizará el 17 de junio, en Rosemont, Illinois; mientras que el 2 de diciembre estará presente en Los Ángeles, California.

