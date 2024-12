Larry Mullen Jr., de U2, informa que padece discalculia

Larry Mullen Jr., baterista del grupo de rock U2, dio a conocer que fue diagnosticado con discalculia, una dificultad de aprendizaje centrada en las matemáticas, lo cual ha hecho que su desempeño como músico conlleve un esfuerzo mayor.

Mullen Jr., de 63 años, fue entrevistado por Times Radio y habló al respecto: “Siempre he sabido que hay algo que no está particularmente bien en la forma en que manejo los números. Tengo un desafío numérico, y recientemente me di cuenta de que tengo discalculia, que es un equivalente de la dislexia. Así que no puedo contar y no puedo sumar”.

La discalculia ha provocado que para Larry sea más difícil llevar el ritmo de las canciones, sobre todo cuando la banda se presenta en concierto. “A veces, cuando la gente me ve tocar la batería, me dicen: “Parece como si te doliera. Me duele porque estoy tratando de contar los compases. Tuve que encontrar formas de hacerlo, y contar los compases es como escalar el Everest”.

Muy aparte de este padecimiento, Larry continúa recuperándose de la cirugía de cuello a la que sometió hace dos años, y por la cual no pudo estar junto con sus compañeros del grupo –Bono, The Edge y Adam Clayton– en la serie de conciertos que dieron en el auditorio Sphere de Las Vegas. Afortunadamente, los dolores que tenía en sus codos y sus rodillas han ido disminuyendo.

U2 acaba de lanzar una edición especial de su álbum de 2004 How To Dismantle An Atomic Bomb, con tracks inéditos. Larry Mullen Jr. está promocionando el documental “Left Behind”, que trata acerca de un grupo de mujeres decididas a crear en Nueva York la primera escuela pública para niños que padecen dislexia. El artista (quien tiene un hijo con esa dificultad de aprendizaje) es uno de los productores del filme y también escribió el soundtrack: “Hacer música a través de los ojos de mi hijo disléxico se sintió personal y visceral”. “Left Behind” se estrenará en Estados Unidos el 17 de enero de 2025.

