Barbero hispano queda paralizado por balazo en Los Ángeles

Un barbero hispano quedó paralizado y con heridas graves después de recibir un balazo en la espalda mientras se encontraba trabajando en Prodigy Barbershop el 11 de diciembre en el vecindario de Mission Hills, en Los Ángeles, dijeron miembros de su familia.

Anthony Rodarte estaba trabajando para un cliente en la barbería, en 15519 de Blackhawk Street, en el área de Mission Hills, cuando un sospechoso enmascarado ingresó por la puerta principal y le disparó al hispano en la espalda, antes de huir en un scooter eléctrico hacia la Autopista 405.

Después de recibir el balazo, Anthony quedó consciente y se comunicó con su madre, Michelle Moreno, para decirle que se encontraba herido por un ataque.

Sigue leyendo: Hit and run fatal: Motociclista muere arrollado por conductor que se da a la fuga en Mission Hills

Una cámara de vigilancia captó al sospechoso en el momento en que ingresó a la barbería y segundos después cuando se dio a la fuga en un scooter. El sujeto estaba enmascarado, por lo que su rostro no era visible.

Moreno declaró que Anthony se encontraba hospitalizado, confinado a una cama y con severos daños por el balazo.

“No está bien, no camina y no tiene mucha sensibilidad de la cintura para abajo. Esa bala rompió los nervios conectados a su columna vertebral, así que le espera un largo camino. No podrá caminar durante mucho tiempo”, dijo Moreno a la cadena KTLA.

Sigue leyendo: Atropello en un concesionario de autos causa la muerte de una mujer en Mission Hills

Moreno expresó que Anthony se encontraba trabajando de espaldas a la puerta principal en el momento en que ocurrió el disparo. El balazo golpeó al barbero hispano en la cadera, por lo que no tiene movimiento en sus extremidades inferiores.

Al parecer, Anthony Rodarte no conoce al sospechoso que disparó y podría ser víctima de un ataque aleatorio.

El jefe de Anthony, Hasem Pashtoonwar, se encontraba en la barbería en el momento en que ocurrió el ataque, dijo que el incidente ocurrió muy rápido y tiene la confianza en que el público pueda ayudar al proporcionar pistas que ayuden a identificar y detener al responsable del ataque.

Sigue leyendo: Motociclista hispano murió en incidente hit and run en Mission Hills; la policía de Los Ángeles busca al conductor responsable

“Soy responsable de que todos estos chicos se vayan a casa al final del día, y él no se fue a casa al final de ese día. Así que lo tomo muy personalmente y quiero que se haga algo“, expresó.

De acuerdo con la madre, el responsable del ataque podría ser un residente de Mission Hills, que parecía saber en dónde se encontraba y lo que estaba haciendo.

Familiares de Anthony Rodarte crearon una página de GoFundMe para solicitar donaciones económicas que les ayude a pagar los gastos por los servicios médicos y a sus necesidades diarias.

Sigue leyendo:

· Arrestan a sospechoso vinculado con tiroteo en gasolinera de Mission Hills

· Hospital de Mission Hills cierra puertas tras supuesta amenaza

· Maestro de escuela católica del Valle de San Fernando habría tenido sexo con estudiantes