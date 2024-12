Bruno Surace dice que victoria sobre Munguía puede cambiar su vida

Bruno Surace dio lo que podría ser el batacazo del año al noquear de manera brutal a Jaime Munguía en su natal Tijuana, México, y el invicto peleador francés sabe que esta victoria le puede cambiar la vida.

En una entrevista con BoxingScene, Surace comentó que se sentía muy confiado porque no tenía nada que perder y fue con la intención de ganar, por eso cree que su triunfo sobre Munguía es una de las sorpresas más grandes en los últimos años.

“No me di cuenta cuando lancé mi puñetazo (que todo había terminado), pero cuando lo vi caer, vi sus ojos (quedarse en blanco), y no se levantó. Y sabía que no se levantaría. Fue una victoria para mí, para mi familia y mis amigos, y para los amigos que me apoyaron. No pensé en la gente que no creyó en mí. Mis pensamientos principales fueron para la gente que creyó en mí”, dijo.

“Tenía mucha confianza. Ya sabes, lucho con la voluntad de ganar. Sé que soy el perdedor, pero vengo con la voluntad de ganar y tenía plena confianza. Sé que es una sorpresa muy, muy grande, y con mi amigo hemos buscado entre todas las sorpresas de los últimos años, 2020, 2021… y creo que es una de las más grandes. Sé que esta pelea podría cambiar mi vida, así que cuando lancé un puñetazo, tuve en mente que podría cambiar mi vida, así que estaba 100% concentrado y motivado por eso”, agregó.

Tras su impresionante victoria, Bruno Surace expresó que está interesado en subir nuevamente al ring con Jaime Munguía, quien podría activar la cláusula de revancha inmediata para pelear en el primer trimestre de 2025.

“Esperaré a ver qué oportunidades hay, pero mi categoría de peso natural es el mediano. Estamos en conversaciones (sobre un regreso). Hablamos de la revancha, así que lo tendremos en mente y será interesante”, declaró el francés.

El combate había comenzado muy bien para Munguía, ya que mandó a la lona a Surace con un gancho de izquierda en el segundo round. El mexicano mantuvo la presión en los siguientes asaltos, pero el francés se protegía muy bien contra las cuerdas y contraatacaba peligrosamente.

En el sexto, el nativo de Tijuana tenía contra las cuerdas a Bruno Surace y no vio venir una potente mano derecha del francés que lo conectó en seco en la quijada. Jaime Munguía cayó de espaldas a la lona y no podía ponerse de pie. Cuando pudo hacerlo, el conteo del árbitro había terminado y Brunello dio el batacazo del año.

Bruno Surace mandó a Jaime Munguía a lona con una mano derecha potente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Bruno Surace, de 26 años, consiguió la victoria más importante de su carrera al vencer al mexicano de manera brutal en Tijuana. El peleador francés se encuentra invicto tras 26 peleas (5 por nocaut) y dos empates en su carrera.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, perdió por segunda ocasión en su carrera y por primera vez por nocaut frente a su público en México. El nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

