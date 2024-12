Nicky Chávez y la razón por la que rechazó entrar a “La Casa de los Famosos: All Stars”

Con el estreno del reality “La Casa de los Famosos: All Stars” a la vuelta de la esquina cada vez son más los nombres de los artistas confirmados que han salido a relucir. Y una de las ausencias que no ha pasado desapercibida para el público es la de la influencer Nicky Chávez, quien formó parte de la tercera temporada de dicha producción. Pero, ¿cuál es la razón detrás de su decisión? Aquí te lo contamos.

De acuerdo con la hija del boxeador Julio César Chávez, la propuesta llegó a sus manos; sin embargo, decidió declinarla luego de un periodo exhaustivo de reflexión individual y en compañía de sus familiares, así como equipo de trabajo.

“Yo quiero mucho a Telemundo, fui muy feliz mientras estuve en La casa. Estuvimos negociando, pero fue algo que platiqué en familia y decidí no entrar“, declaró ante los micrófonos de diversos medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre la razón, Nicky Chávez argumentó que formar parte de dicho reality tiene duros efectos a nivel emocional: “Es una moneda al aire, y ahorita no me la quiero jugar. Me encantan los realities, pero claro que me gustaría algo como ‘La Casa de los Famosos México’. Esta edición All stars me da miedo. No voy a mentir. Hay mucho lobo de mar“, añadió.

Bajo esta misma tesitura, indicó que este tipo de formatos en televisión no siempre terminan aportando cosas positivas a nivel profesional ni personal.

“Esa casa siempre saca lo peor y lo mejor de muchos. También siempre he creído, y lo he platicado mucho con mi familia, que esa casa te muestra cosas que tienes que cambiar y mejorar. En mi caso, fue madurar“, dijo tras recordar su paso por la tercera temporada de “LCDLF”, donde se convirtió en la tercera eliminada.

“Se me reventó una burbuja de realidad que yo vivía y a la que estaba acostumbrada. Me tocó aprender a ser más discreta y a madurar“, confesó con respecto al golpe de realidad que vivió luego de su salida.

Para finalizar, Nicole Chávez destapó que su enfoque se mantiene en forjarse un lugar en la escena actoral en México, por lo que cualquier proyecto que se aleje de este objetivo queda descartado: ” Me encantaría regresar a la actuación”, recalcó.