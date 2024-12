El Pachuca con la nueva “joya” que acaparó elogios en la Copa Intercontinental

A Elías Montiel el miedo escénico le hizo los mandados en la Copa Intercontinental, pues con tres partidos disputados con el Pachuca le permitió recibir el Balón de Bronce gracias a la actuación que tuvo en estos encuentros contra el Botafogo de Brasil, el Al-Ahly de Egipto y el Real Madrid de España.

Con apenas 19 años y 36 partidos en el máximo circuito de la Liga MX, Montiel demostró mucha sangre fría para aparecer con tal aplomo que empezó a acaparar la atención con su rendimiento uniforme y sin que tuviera tiempo para pensar en la falta de experiencia ante jugadores de mayor roce internacional.

De esta forma, una vez terminada la participación del equipo hidalguense con el segundo lugar de esta competencia, Montiel fue distinguido con el Balón de Bronce, por su desparpajo para jugar y sobre todo porque empezó a llamar la atención con el aporte que tuvo para los intereses de su equipo.

Elías Montiel originario de Tula, Hidalgo llegó al Pachuca desde muy joven para empezar a escalar peldaños en la exigente cantera de los Tuzos al grado de que en el torneo Apertura 2019 debutó en la categoría Sub 15 y a partir de ahí empezar a tener un ascenso meteórico en una organización acostumbrada a nutrirse del joven talento que existe en México

Con los Tuzos fue madurando su crecimiento desde la Sub-15, Sub-16, Sub-18, Sub-20 y Primera División, convirtiéndose en uno de los jugadores que el técnico charrúa Guillermo Almada decidió darle la alternativa para cumplir cabalmente con la regla del menor 202/11.

Montiel hizo su aparición en la Liga MX contra el León en 2023 y a partir de ese momento no ha parado en su crecimiento futbolístico que en esta competencia le cayó como anillo al dedo la Copa Intercontinental para demostrar su talento y valía.

Así, Montiel le puso este día contra el exigente Real Madrid la cereza al pastel en un torneo, que ni el más atrevido pronóstico podría suponer lo que iba a mostrar Elías Montiel y que ni el mismo se lo llegó a imaginar.

La confianza de Almada

Para Elías Montiel, el técnico Guillermo Almada ha sido clave en su rendimiento con los Tuzos: “Ha sido un año bastante anormal. Qué bueno, porque no esperaba debutar ni estar en Selección, pero creo que el trabajo que he hecho con el profesor Almada hace que me sienta bien y desarrolle todas mis capacidades de la mejor manera”,

Por lo pronto el jugador hidalguense se pellizca y sigue sin creer lo que está viviendo con el Pachuca: “Jamás imaginé ese momento de estar en Selección y de capitán; es una responsabilidad grande, que gracias a Dios la supe llevar. Todos confiaron en mí y también hay que responderles”.

