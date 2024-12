Luis Malagón de comer basura en la calle a figura del tricampeón América

Las historias de éxito en el deporte muchas veces sorprenden a propios y extraños, como la del portero de la selección de México, Luis Malagón, quien tuvo que pasar momentos muy complicados que muchas veces lo hicieron pensar en tirar el arpa y que finalmente tomó la mejor decisión para gozar las mieles del éxito con el América.

Desde el primer título en el torneo Apertura 2023 hace un año, Malagón reveló las complicaciones que vivió para llegar a la titularidad de la portería de las Águilas y en donde en su estancia en Santos Laguna la presencia de Oswaldo Sánchez lo hizo recapacitar y pensar en optimizar sus deficiencias para convertirlas en una cuestión positiva.

Porque Malagón no nació en pañales de seda, ni mucho menos, por el contrario, con un papá dedicado al oficio de la recolección de basura y en donde pasaron verdaderos sacrificios para ayudar a que su hijo pudiera cristalizar sus sueños.

Estos detalles volvieron a ser revelados por su progenitora, que reafirmó que inclusive Malagón tuvo que comer cosas de la propia basura: “Hasta comiendo basura de la calle, fue doloroso, yo le dije a él que no tenía que pasar por eso. Para lograr las metas hay que sufrirlo, llorando yo le veía las manos, todas callosas, él trabajaba en el mercado de abastos los jueves después de irse a entrenar”.

En entrevista con TUDN, la mamá de Malagón también dio a conocer que cuando nació no le daban mucha expectativa de vida, ya que presentó diabetes cuando le dieron a luz, algo que también superó, para poder seguir su trayectoria triunfal.

“Él nació con diabetes y no me le daban muchas esperanzas de ser un niño normal, pasaban los años y el internista que vio a mi niño me decía que no me iba a durar muchos años”.

Luis Malagón y los momentos muy álgidos que templaron en verdad su carácter. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

Todos estos sucesos hicieron que Malagón aquilate cada momento de su trayectoria y que en cada comentario para que en cada momento de su trayectoria futbolística mostrara mucha madurez que lo tiene en estos de gloria defendiendo la portería del América.

