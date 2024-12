Efraín Juárez arremete contra el entrenador del Tolima por insultar a sus jugadores

Por la final del fútbol colombiano, Deportes Tolima y Atlético Nacional igualaron 1-1 en el Estadio Manuel Murillo Toro. Fue un duelo de mucha intensidad que dejó algunos roces entre Efraín Juárez y David González.

El partido finalizó 1-1 y esto le abre las puertas a Efraín Juárez y al Atlético Nacional para que busquen el título en el duelo de vuelta. Pero la frustración se hizo presente en este partido.

David González, entrenador del Tolima, se habría acercado al futbolista Alfredo Morelos y habría comenzado a insultarlo. Esta acción no le gustó a Efraín Juárez y su disgusto hizo que se vaciaran los banquillos y ambos clubes se increparan dentro del campo.

Luego del partido, Efraín Juárez no tuvo problemas para hablar sobre esta acción y cuestionó las actitudes de David González. El estratega mexicano cree que González sobrepasó los códigos no escritos del fútbol.

“Soy un tipo de valores y principios y se me ha tachado como entrenador por como vivo el fútbol. En la vida y el fútbol hay códigos y jamás insultaría a un jugador contrario. Hoy pasó eso en la cancha y no puedo permitirlo porque estos jugadores son como mis hijos. No puedo permitir que un entrenador de otro equipo lo llame de una manera tan fea a un jugador mío, eso me entristece más que el resultado o el partido”, dijo Juárez tras el partido.

En este sentido, Efraín Juárez recordó todos los problemas que ha atravesado por su manera de celebrar las buenas acciones de su club. El estratega mexicano ha sido señalado constantemente en el fútbol colombiano por su “efusividad”. Incluso le ha costado sanciones. Al seguir ese parámetro, el caso de David González no debería pasar por debajo de la mesa.

“Soy al primero que juzgan por festejar o como actúo, hasta lo acepté cuando no debía. Sí creo y entiendo que esto va más allá de un juego, es educación y respeto. Ojalá tengamos la valentía de aceptar y reconocer que nos equivocamos, no voy a decir qué pasó pero ojalá podamos reconocerlo“, concluyó.

El partido de vuelta de esta fase final se jugará en el Estadio de Fútbol Atanasio Girardot. Este encuentro se desarrollará el 22 de diciembre. En caso de una victoria del Atlético Nacional, Efraín Juárez festejaría un doblete en el fútbol colombiano.

