Liliana Rodríguez no descarta una reconciliación con su padre ‘El Puma’ Rodríguez

Liliana Rodríguez conmovió a más de uno con sus más recientes declaraciones sobre el distanciamiento que vive con su padre José Luis Rodríguez ‘El Puma’ desde hace varios años atrás. Y es que al borde del llanto, la actriz confesó que espera con ansias poder retomar su relación padre e hija.

En una entrevista con el programa “En Casa con Telemundo”, la ex participante de “La Casa de los Famosos” lamentó estar alejada del cantante, argumentando que la ausencia de su figura paterna se potencializa en esta época decembrina.

“Soy una mujer muy sensible y no lo voy a negar. Llorar y me alegra mi taquilla ya, además se está acabando el año, uno se pone más sensible de lo normal“, contó.

A pesar de las diferencias que han presentado, Liliana Rodríguez aseguró que nada la haría más feliz que limar las asperezas con ‘El Puma’: “A mí me gustaría que fuera ayer, recibir una llamada, poder reunirme y darle un abrazo, olerlo, besarlo”, señaló presa de la emoción.

A pesar de ello, la famosa indicó que respeta la decisión de su padre de no mantener contacto con ella y su hermana Lilibeth Morillo: “Si todavía no me toca, pues espero… Pase lo que pase, se pase o no se pase, yo sigo creyendo en un Dios de unión y familiar”, continuó.

Liliana confesó que han existido intentos de acercamiento de su parte: “Hay cosillas por ahí, un WhatsApp, me doy cuenta de que estoy conectada y escribo algo, me leen pero no me contestan, quién sabe si es él o no. Yo no puedo juzgar, no se puede juzgar porque uno no sabe lo que está pasando del otro lado de la historia“.

Para finalizar su intervención, la estrella de la televisión aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a José Luis Rodríguez ‘El Puma’: “A lo mejor tienes razón, papá. México es lindo y querido, te amo, te adoro, te bendigo en el nombre de Jesús. Que continúen tus éxitos, sigue cantando hasta que Dios diga, porque tienes con qué todavía. Y aquí te espero, te amo y te adoro“, dijo.