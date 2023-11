Liliana Rodríguez enfrenta a Alejandra Jaramillo y a Lucho Borrego en Siéntese Quién Pueda

Liliana Rodríguez Morillo, hija del cantante José Luis Rodríguez, El Puma y Lila Morillo, regresó a la que fue su casa al inicio de Siéntese Quien Pueda, Univision. Ahí enfrentó cara a cara a algunos de sus excompañeros del programa, con los que no terminó del todo bien.

Recordemos que, en el pasado, durante una transmisión, Alejandra Jaramillo recibió la inmunidad, cosa que resintió Liliana Rodríguez. Además, tuvo también varios encontronazos con Lucho Borrego y con el periodista español a Alex Rodríguez.

Para ese momento, era Julián Gil y no la Chiquibaby, quien conducía el show de Univision. Después de haberse retirado del Siéntese Quién Pueda de manera repentina, Liliana Rodríguez publicó un comunicado en su momento y dio a conocer el fin de su relación laboral con el show.

Ahora, a su regreso al programa, pudo enfrentar las preguntas que le hicieron sus excompañeros. La primera fue la conductora y modelo ecuatoriana.

Alejandra Jaramillo y compañeros de SQP hacen preguntas a Liliana Rodríguez

“¡Alejandra. Todos somos Ecuador! ¿Todavía estamos ahí?”, comenzó diciéndole la venezolana. La conductora formuló su pregunta: “Fue de conocimiento público lo que sucedió hace un año. La gente lo sabe. La gente lo vio. Y yo te quería preguntar porque me quedó esa duda, siempre: ¿Qué pasó conmigo? Y si todavía tienes algo en mi contra o en contra de algunos de mis compañeros“, dijo Alejandra Jaramillo.

Recordemos que también que, además de las discusiones que tuvieron Liliana y Alejandra en el set de Siéntese Quién Pueda, la venezolana parece haberse referido a ella en el reality de Telemundo “La Casa de Los Famosos”. Esto, durante una conversación con Osmel Sousa.

Su compatriota, Kerly Ruiz, le preguntó si se había arrepentido de haber salido del show. “No me arrepiento de nada. Siempre hay espacio para hacer las cosas mejor. Pero no me siento decepcionada de Liliana. Liliana a mí siempre me sorprende, me imagino que ustedes también, pero se trata de crecimiento”, aseguró la hija de El Puma.

Procedió entonces a responderles a Alejandra Jaramillo: “Lo que pasó fue un malentendido que tratamos de arreglarlo y no llegamos a un acuerdo, como ya lo dije. Siempre y cuando, todos mi número de teléfono. Era cuestión de hablarnos por teléfono. Sin embargo, eso tampoco pasó. Pero yo creo que hay una batallitas que hay que dejárselas a Dios para que él resuelva…”.

Dejó claro que guarda cero rencor. “En lo absoluto. No tengo ninguna diferencia, ninguna discrepancia con ninguno de los presentes. El éxito de Siéntese Quién pueda quizás se me salió de las manos. No tengo nada en contra de ninguno de ustedes“, fue parte de lo que dijo la venezolana.

Liliana Rodríguez dice no saber quién es el Puma

Además, Liliana Rodríguez alabó el crecimiento del show Siéntese Quién Pueda al haber entrado en la plantilla de Univision. A las preguntas de los panelistas le siguió Alex Rodríguez.

El mismo le preguntó por su relación con José Luis Rodríguez, El Puma. Al mismo tiempo, le dio el sentido pésame por su hermano fallecido “El Puma Junior”. Mismo que, en su momento, dijo que era hijo del cantante. Sin embargo, el venezolano siempre negó que fuese su hijo.

Liliana desconoció a su papá. Explicó que no puede quitarse el apellido Rodríguez, pero que ella se considera más Morillo. De hecho, llevarlo, es su orgullo.

Lucho Borrego se acercó a ella y le preguntó por su crecimiento a nivel de salud, paz mental y trabajo emocional y le dedicó unas emotivas palabras también. “Era muy bonito de tenerte en Siéntese Quién Pueda. Nos sorprendió la manera de cómo te fuiste, pero te veo muy bien al final del día”.

Liliana Rodríguez respondió: “Te quiero. Quédate aquí conmigo. Tú también eres hermano. Estoy en paz con Dios y con Liliana y con mi familia que es lo más importante. Se trata de aprender de querer dar siempre lo mejor de nosotros. No tengo otras palabras para comunicarme y decirles que eso, es de qué se trata. No pensé nunca regresar y aquí estoy. Me siento súper en casa, bienvenida”.

