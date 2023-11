Liliana Rodríguez desconoce a El Puma en su regreso a Siéntese Quién Pueda

La animadora Liliana Rodríguez Morillo regresa a la que fue su casa, el show de Univision “Siéntese quién Pueda”. Su partida fue un poco accidentada y llena de molestias, así que este regreso dejó con la quijada en el piso a muchos.

Liliana Rodríguez | Mezcalent Crédito: Mezcalent

Por supuesto, durante el show revelo por qué se fue, qué anda haciendo y qué piensa de los compañeros con los que trabajó y discutió en Siéntese Quién Pueda. Pero sobre todo, le hablaron de su papá, José Luis Rodríguez, “El Puma“.

Liliana Rodríguez no quiere saber de José Luis Rodríguez

La Chiquibaby le preguntó a Liliana por unas declaraciones que hizo José Luis Rodríguez, El Puma sobre “Las hijas que se quitan el apellido”. La respuesta del cantante fue que no sabía de lo que le estaban hablando y se retiró.

Dejando ver, una vez más, que no quiere tocar el tema. Cosa que además hizo también Liliana Morillo, pero de una manera más tajante. Desconoció tener relación con el artista, también padre de Lilibeth Morillo y Génesis Rodríguez.

“No puedo hablar de gente que no conozco. No sé quién es el señor y no sé de qué hijas está hablando. No tengo nada que decir”, dijo la venezolana.

La artista le dijo a la Chiquibaby además, que ella no había dicho que se quitaría el apellido. “Lo que dije fue ayer fue esto. Que estoy muy orgullosa de mi apellido materno, El Morillo. Eso fue lo que dije. Sería estúpido de mi parte querer quitarme el Rodríguez por asuntos legales. Pero la pregunta que deberías hacerme es: -¿Estás orgullosa Liliana de tu apellido Rodríguez?- Y mi respuesta sería: -No, en lo absoluto-. Eso es lo correcto. Esa es la pregunta correcta diría yo”.

Liliana Rodríguez dice que la sangre no te hace familia

La presentadora de televisión dijo también que, hay personas que llegan en tu vida y te compenetras más que con tus propios familiares.

“Además, puedo agregar que, la sangre lo único que hace es hacernos parentesco. No nos hace familia. La familia lo hace otras cosas. El amor, la confianza, la lealtad, el compartir. Por eso hay hermanos que no son de sangre y familia que no es familia, que se portan mejor que nuestros familiares de sangre”, agregó Liliana.

Esto, justamente, por el supuesto hijo de El Puma que falleció hace no mucho, Juan José Rodríguez. Ante la desapareció de física de uno de los mejores imitadores de José Luis Rodríguez, tanto Liliana Rodríguez como Lilibeth Morillo se despidieron refiriéndose a él como “su hermano”.

Sin embargo, se sabe que El Puma siempre negó que fuese su hijo. En algún momento dijo que era hijo su hermano y que, como ambos se parecían, por eso podían lucir ciertamente igual.

Ante la muerte de”El Puma Junior“, como lo llamaban muchos, José Luis Rodríguez no emitió ningún comunicado público. Durante los últimos años, siempre ha negado una posible reconciliación con sus hijas mayores. Mismas, que son fruto de una relación con la cantante venezolana Lila Morillo.

Incluso, en algún momento, cuando habló de su recuperación después de haber recibido un doble trasplante de pulmones, mantuvo que no quería un encuentro con ellas. Dijo que, a veces, se puede perdonar “en el más allá”.

'El Puma' regresa con un material producido por Ricardo Montaner. Crédito: Getty Images

También es cierto que, siempre ha reprochado el hecho de que sus hijas mayores hablen de la polémica con José Luis Rodríguez El Puma de manera pública. Asegura que “nunca ha sido un hombre de escándalos”.

Por ahora, el regreso de Liliana Morillo parece ser una invitación de la producción a la artista venezolana. No cabe duda que, a donde llega la venezolana pone el buen humor y la polémica también.

