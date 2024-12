Sammy Sosa se reconcilia con los Chicago Cubs después de 15 años

Sammy Sosa fue uno de los ídolos más grandes de los Cubs de Chicago, aunque terminaron en malos términos. Casi dos décadas después se han reconciliado tras una disculpa del toletero dominicano.

El slugger dominicano publicó un comunicado este jueves en el que admite “haber cometido errores” y anuncia que estará de regreso con la fanaticada de los Cubs de Chicago.

“Lo dejé todo en el terreno para los Cubs y sus fanáticos, porque quería ganar y hacerlos felices. Amaba ver a los fanáticos en las graderías derechas del Wrigley (Field) en todos los juegos como locales”, inicia diciendo el comunicado de Sosa.

Sammy Sosa pasó 18 años en las Grandes Ligas, 13 temporadas con los Cubs de Chicago. El dominicano bateó .284 con 1,985 hits, 545 jonrones, 1,414 carreras impulsadas y 1,245 carreras anotadas en 1,811 juegos.

Además ganó un premio MVP, 6 Bates de Plata y participó en siete Juegos de Estrellas.

Sosa, quien ha sido señalado por usar sustancias prohibidas como los esteroides, expresó que “nunca rompió la ley”, pero que hizo cosas para mantenerse saludable en su carrera.

“Entiendo por qué algunos jugadores de mi era no siempre obtienen el reconocimiento que nuestras estadísticas merecen. Hubo veces en las que hice lo que sea para poderme recuperar de lesiones en un esfuerzo por conservar mi fuerza y desempeñarme en 162 partidos. Nunca rompí ninguna ley, pero en retrospectiva, cometí errores y me disculpo”, señaló Sosa.

“Los fanáticos de los Cubs son los mejores del mundo y espero que los fanáticos, los Cubs y yo podamos unirnos nuevamente y caminar hacia adelante. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro es brillante. En mi corazón, siempre he sido un Cub y no puedo esperar a ver a los fanáticos de los Cubs de nuevo”, culmina diciendo el comunicado.

Cubs acepta disculpa e invita a Sammy Sosa al Wrigley Field

Tom Ricketts, dueño de los Cubs, emitió un comunicado tan solo minutos después del anuncio de Sosa.

El dueño expresó que el dominicano es uno de los favoritos de la fanaticada y le hizo una invitación a un evento con aficionados en 2025.

“Apreciamos el que Sammy haya hecho pública su declaración y el acercarse a nosotros. Planeamos invitarlo a la Convención de los Cubs de 2025 y esperamos, a pesar de que la invitación llega con poco tiempo, que pueda asistir. Estamos listos para avanzar hacia delante juntos”, indicó Tom Ricketts, propietario de los Cubs.

