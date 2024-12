Belinda en medio de polémica por supuestos impagos a directores de sus videos musicales

Belinda está envuelta en una nueva polémica. La cantante mexicana fue acusada recientemente de supuestos impagos realizadores de varios de sus videos musicales.

De acuerdo con el youtuber argentino Javier Ceriani, un ex trabajador de Belinda señaló que la cantante de “Cactus” habría dejado de pagar a varias personas que trabajaron con ella en varios de sus videos musicales, entre ellos el de “Dopamina” en 2010.

Según el ex empleador de la cantante, Belinda “usa sus encantos” para obtener beneficios sin pagar, por lo que muchos proveedores, músicos y bailarines prefieren no trabajar con ella.

“Unas veces suele usar sus encantos para sacar provecho sin pagar y otras veces simplemente no cumple dejando embarcada y endeudada a la gente que trabajó para ella. Es tan conocido su modus operandi que ya entre el círculo de proveedores, músicos y bailarines prefieren preguntarse antes de enrolarse en algo con la ‘Beli pop’”, dijo la fuente.

El youtuber argentino también compartió un fragmento de una conversación entre un proveedor y un ex empleado de la cantante, en la que el primero le preguntaba si era buena idea trabajar con ella.

“Jajajaja, mi recomendación es corre jajajaja, ¿quién produce? a nosotros nos quedó a deber un millón de pesos”, respondió el ex empleado de la cantante.

Hasta el momento, Belinda no ha respondido a las acusaciones de supuestos impagos. No es la primera vez que la cantante es acusada de no cumplir sus compromisos de pago.

Más acusaciones de impagos

En noviembre, Kate Trillo confirmó que Belinda y sus padres dejaron la casa que rentaban en El Pedregal (zona exclusiva de Ciudad de México), con un gran adeudo de rentas.

“Nosotros vivíamos ahí, en esa esquina. Era una casa muy grande, muy bonita creo, y de repente (Belinda) llegó a vivir ahí, creo con sus papás. Y de repente, al poco tiempo, se fue, y a todos nos dijeron que era porque no pagaba la renta. Se tuvieron que salir de ahí, nada más”, dijo la madre de Kate de Castillo a la prensa.

Kate Trillo reveló que dejaron la casa sin decir nada. “A la mala, claro. Se fueron a escondidas. De noche”, dijo. “No la conozco, desde que se fue a escondidas no quiero saber nada de ella”, agregó.

Kate del Castillo también contó que ha recibido malos comentarios de Belinda, especialmente sobre sus impagos.

“Dos o tres personas por fuera me han dicho que no es una mujer que cumple con lo que queda, pero bueno, con todos los señores con los que ha estado involucrada como que sí les saca un poco de dinero”, dijo.

