Poncho Denigris responde las críticas de Alfredo Adame

A solo unos días del acalorado encontronazo que protagonizó junto a Maripily Rivera, Poncho Denigris vuelve a encabezar los titulares; ahora por responder de forma contundente a Alfredo Adame por las fuertes declaraciones que lanzó en su contra tras salir en defensa de la boricua.

Contra todo pronóstico, el integran del ‘Team Infierno’ se dijo despreocupado por la ola de comentarios negativos que recibió por parte del actor. Incluso, argumentó que su “avanzada edad” le impide tomar enserio lo que dijo.

“Alfredo Adame me cae muy bien, es que Adame ya tiene demencia senil, ya lo que diga es como contenido de diversión, me cae bien el golden boy, es un viejito a toda madr3“, expresó al ser cuestionado al respecto.

Poncho Denigirs evocó algunas de las polémicas de Alfredo Adame y añadió que quien se ha hecho un nombre a base de controversias es él: “Como es amigo de Maripily, no sabe ni lo que dice para llamar la atención (…) Es el único señor que no tiene trabajo, y que se lo madr34n en las calles todos. Yo si lo veo en la calle, lo voy apoyar y lo voy cuidar y defender porque está viejito, uno va para allá, pero no estamos cuidando para no llegar tan j0d1d0s“, continuó.

Alfredo Adame expresa su apoyo a Maripily tras el enfrentamiento con Poncho de Nigris

¿Qué dijo Alfredo Adame de Poncho Denigris?

Fue en una entrevista concedida al programa “La mesa caliente” que el ex conductor de “Hoy” lanzó una ola de fuertes comentarios en contra del regiomontano, asegurando que es un “vividor” y que su falta talento lo hace buscar polémicas en todas partes.

“No tiene estudios, no tiene preparación, no tiene nada. Nunca ha tenido éxito en nada. Es un fracasado, muerto de hambre, que solo vive de los intercambios”, dijo durante la transmisión.

Lupillo Rivera muestra su apoyo a Poncho Denigris tras encontronazo con Maripily

Su intervención terminó con un mensaje cargado de halagos para Maripily Rivera, con quien convivió durante su paso por la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”.

“Maripily es una triunfadora. Es una mujer exitosa, que viene desde muy abajo y que todo lo que tiene lo ha logrado. Es empresaria, es muy inteligente. Es una gran mujer. Tiene una calidad humana impresionante. Maripily lo exhibió, lo agarró de trapeador y lo dejó del asco“, sentenció Adame.