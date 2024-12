Alfredo Adame expresa su apoyo a Maripily tras el enfrentamiento con Poncho de Nigris

La discusión que se dio entre Poncho de Nigris y Maripily Rivera en el matutino “Hoy Día” sigue dando de qué hablar, y ahora Alfredo Adame, amigo de la puertorriqueña, explotó contra el influencer, diciendo que nunca ha tenido éxito.

Adame fue entrevistado en el programa “La Mesa Caliente” y dio su opinión sobre De Nigris: “Es atroz lo que hizo este tipo. Es un padrotillo, vividor de mujeres transexuales. Tuvo una relación con Irma Serrano La Tigresa, anduvo viviendo de ella tres, cuatro años. La robó, La Tigresa lo demandó, lo denunció”.

Ante la mirada atónita de varias de las conductoras del programa, el actor resaltó lo que ha conseguido Maripily en los últimos años: “(De Nigris) es un zángano haragán que no sirve para nada. No tiene talento, no tiene estudios, no tiene preparación, no tiene carrera, nunca ha tenido éxito en nada. Es un fracasado muerto de hambre que vive de intercambios. Este tipo no tiene ningún derecho a expresarse así de Maripily, que es una triunfadora, es una mujer exitosa, que viene desde abajo y que todo lo que tiene lo ha logrado. Es empresaria, es muy inteligente, es una gran mujer, y sobre todo, tiene una calidad humana impresionante. Yo lo viví adentro de “La Casa De Los Famosos”.

Verónica Bastos le preguntó a Alfredo si conocía a Poncho de Nigris, pues al igual que él, es una persona polémica. Adame no contestó esa pregunta, pero agregó: “Nada más que yo vivo del éxito, de los triunfos, de 38 años en la televisión, de talento, de puras cosas buenas, y éste vive de hacer ese escándalo. Yo no sé cómo le dan entrada a un programa de televisión a que diga esa sarta de estupideces”.

Maripily se disgustó mucho durante la discusión con Poncho, pero al día siguiente publicó en Instagram un video que la muestra tomando una taza de café al comenzar su día. El mensaje que escribió fue: “En este hermoso amanecer 🌅 porque aquí la de los c****** soy yo ..🤣😁 Alegría, Alegría, Alegría!” Ella podría participar en el reality show de Telemundo “La Casa De Los Famosos All-Stars”, que se estrenará en febrero de 2025.

