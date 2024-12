¿Por qué Ricardo Arjona hizo una entrevista con una IA para promocionar su nuevo disco?

Ricardo Arjona no hará entrevistas con medios de comunicación para promocionar su nuevo disco. El cantante guatemalteco está cansado de que le hagan las mismas preguntas. Por eso, decidió probar algo diferente: que lo entreviste una IA.

A través de sus redes sociales, el cantante de “Fuiste tú” compartió la noticia. La semana pasada, Arjona publicó un fragmento de la entrevista sin revelar quien se la hizo.

Esta semana, el cantante reveló con quien conversó: una IA que recopiló toda información disponible sobre el cantante para hablar de su nuevo disco llamdo Seco, que saldrá el 17 de enero, y sobre su carrera.

Finalmente, la entrevista se publicó esta semana y, antes de la conversación, Arjona reveló la razón por la que decidió solo hablar con una IA: está cansado de que le hagan las mismas preguntas en todas las entrevistas.

“Son muchos años de carrera y el concepto que tengo hoy de lo que es una entrevista como tal está lo suficientemente claro como para que, desde hace unos años atrás, haya tomado la decisión de no hacerlo más porque me parece que debe ser obligatorio para la gente que está lanzándose y después de 15 años de carrera debería ser prohibido porque nos lanzan a un vacío de repetición en el que elemento que va a aparecer tarde o temprano es el aburrimiento. El aburrimiento propio, el de quien pregunta y el peor aburrimiento que es el de quien recibe la entrevista”, aseguró el cantante como introducción del video de la entrevista con la IA.

Cansado de este mecanismo gastado, Ricardo Arjona decidió probar algo diferente: una entrevista con una IA y otra con una versión de sí mismo cuando era niño.

“En la salida de este disco, que se llama Seco, solo vamos a hacer dos entrevistas. Una es conmigo cuando era niño, que es una entrevista que es inmensamente emotiva y que no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con ella, si será interesante para la gente o si será inmensamente aburrida. Y la otra es esta, con un personaje al que le hemos estado hablando de mí durante mucho tiempo y que por sus características ha hecho un trabajo de investigación que seguramente no hicieron todos los periodistas que me entrevistaron a lo largo de toda mi carrera”, dijo el cantante sobre la entrevista con una IA.

En su explicación previa a la entrevista, el cantante aseguró que muchas veces, a lo largo de su carrera, tuvo que hacer o decir muchas cosas que no quería y que ya no estaba dispuesto a hacerlo.

“En este negocio de la industria musical uno ríe muchas veces sin ganas, abraza muchas veces sin ganas, dice cosas que uno no quiere decir y eso es pésimo para la salud”, aseguró el cantante.

Hasta el momento, solo se conocen tres de las doce canciones que le darán forma a Seco: “Despacio que hay prisa”, “Todo termina” y “Nirvana”. En el álbum, el número 18 de su carrera, Arjona explora sus raíces, su infancia.

