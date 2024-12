Maripily Rivera responde con una demanda tras polémicos comentarios de Poncho De Nigris

El enfrentamiento público entre Maripily Rivera y Poncho De Nigris ha tomado un rumbo inesperado al convertirse en una disputa legal.

Según lo confirma People, la modelo puertorriqueña presentó una demanda contra el conductor mexicano, argumentando que los comentarios realizados durante una reciente emisión del programa “Hoy Día”, transmitido por Telemundo, constituyen un acto de difamación y agresión verbal que no está dispuesta a tolerar.

Todo comenzó con una discusión encendida en el set del programa, donde Poncho De Nigris hizo afirmaciones que fueron consideradas ofensivas por Rivera, incluyendo comentarios despectivos hacia su apariencia física. Según la modelo, dichas palabras traspasaron los límites de la crítica aceptable y se convirtieron en un ataque personal. “Los ataques racistas, sexistas, xenofobicos y difamatorios que ha reiterado el señor Denigri han desencadenado en daños colaterales que tiene que parar. Por muchos años he sido víctima de ataques y los he atendido y esta vez no será la excepción”, afirmó en un comunicado.

Maripily, conocida por su fuerte carácter y su disposición a defender sus valores, indicó que su decisión de tomar acciones legales responde no solo a la necesidad de proteger su integridad, sino también a la de las mujeres latinas que enfrentan situaciones similares. “No puedo permitir que machistas sin fundamento que solo buscan pauta a cuesta del daño que hacen sigan atacando mujeres. No solo busco defender mi honor y mi integridad sino el de toda la comunidad latina en los Estados Unidos con todos los recursos legales disponibles”, declaró.

Por su parte, Poncho De Nigris ha respondido en redes sociales calificando el enfrentamiento como una “estrategia de rating” y afirmando que sus comentarios fueron sacados de contexto. Sin embargo, Rivera mantiene que las acciones del conductor son una muestra de violencia de género que no puede ser normalizada en los medios de comunicación.

Por ahora, se espera que el proceso legal aporte mayor claridad a este conflicto que sigue dando mucho de qué hablar.

