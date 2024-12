Ben Affleck está “disfrutando de la vida” en medio de su separación con Jennifer Lopez

Ben Affleck está disfrutando unas entrañables fiestas en un momento de estabilidad personal y familiar. A sus 52 años, el actor y cineasta se encuentra “sano, soltero y disfrutando de la vida”, según una fuente cercana que compartió detalles con PEOPLE. Tras la separación de Jennifer Lopez, quien solicitó el divorcio en agosto, Affleck está enfocando sus energías en sus hijos y proyectos creativos.

Uno de los aspectos destacados de esta temporada navideña para Affleck es el regreso de su hija mayor, Violet Anne, de 19 años, quien está disfrutando de un descanso de su primer año en la Universidad de Yale. Junto a sus otros dos hijos, Seraphina Rose, de 15 años, y Samuel, de 12, Affleck ha compartido momentos significativos durante las vacaciones. “Ben está emocionado de tener a Violet en casa para las fiestas”, dijo la fuente.

En una muestra de solidaridad y unidad familiar, Affleck y su ex esposa Jennifer Garner participaron juntos en la Feria Callejera de Acción de Gracias organizada por The Midnight Mission en Los Ángeles. Junto con sus hijos, sirvieron comidas gratuitas a la comunidad de personas sin hogar. Estas acciones reflejan el compromiso de la ex pareja por mantener un ambiente positivo y significativo para sus hijos, incluso después de su divorcio.

Jennifer Garner, también de 52 años y actualmente en una relación con el empresario John Miller, mantiene como prioridad la felicidad de sus hijos. Según una fuente cercana, “Ella seguirá asegurándose de que pasen tiempo juntos como familia e incluyan a Ben. Los niños disfrutan cuando todos pasan tiempo juntos”.

Garner también compartió sus planes navideños, que incluyen tradiciones como cocinar y ver producciones clásicas como El Cascanueces. Cada uno de sus hijos tiene una especialidad en la cocina: puré de papas, tarta de manzana y, en el caso de su hijo menor, “solo Dios sabe lo que hará”.

En el plano profesional, Ben Affleck está trabajando en varios proyectos importantes. Actualmente está filmando The Accountant 2, programada para estrenarse el 25 de abril de 2025. Además, como productor junto a Matt Damon, está involucrado en Unstoppable y Kiss of the Spider Woman, esta última protagonizada por Jennifer Lopez y con estreno en streaming previsto para enero de 2025.

Mientras tanto, Jennifer Lopez, de 55 años, está lista para dejar atrás un año desafiante y comenzar 2025 con energía renovada. Después de un matrimonio que duró poco más de un año, la actriz y cantante se está enfocando en su bienestar y proyectos futuros.

Las fiestas de este año representan un tiempo de reflexión, familia y reconstrucción para Ben Affleck. Su compromiso por mantener un ambiente positivo para sus hijos, combinado con su dedicación a proyectos creativos, marca un periodo de renovación personal y profesional. Así, mientras el año 2025 se aproxima, Affleck demuestra que es posible encontrar equilibrio y felicidad en medio de los cambios de la vida.