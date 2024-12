David Benavídez habla sobre dura derrota de Jaime Munguía

David Benavídez, campeón interino de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), habló sobre la sorpresiva derrota por nocaut de Jaime Munguía ante Bruno Surace y cree que el mexicano no se preparó bien para esta pelea.

En entrevista con Telemundo Deportes, Benavídez comentó que Munguía se confió porque nunca pensó que Surace -que no es un noqueador- pudiera vencerlo de esa forma ante su público en el Estadio Caliente de Tijuana, México.

“Con todo respeto, yo no sé qué pasó en el campamento de Jaime Munguía. Pero lo que yo miré, yo creo que no se preparó bien. Él no pensó nunca que un peleador con cuatro nocauts lo podía noquear. Y en el boxeo te tienes que cuidar a 100% en todos los rounds. En el boxeo sí te tienes que proteger en todos los rounds, en todos los segundos en la pelea”, dijo.

Bruno Surace mandó a Jaime Munguía a lona con una mano derecha potente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Además de David Benavídez, Óscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez y José Benavídez Sr. también piensan que Munguía no se preparó de la mejor manera y subestimó al oponente francés.

En el combate con Bruno Surace, Jaime Munguía había comenzado muy bien, ya que lo mandó a la lona con un gancho de izquierda en el segundo round. El mexicano mantuvo la presión en los siguientes asaltos, pero Brunello se protegía muy bien contra las cuerdas y contraatacaba peligrosamente.

En el sexto, el nativo de Tijuana tenía contra las cuerdas al francés y no vio venir una potente mano derecha del francés que lo conectó en seco en la quijada. Munguía cayó de espaldas a la lona y no podía ponerse de pie. Cuando pudo hacerlo, el conteo del árbitro había terminado y Surace dio el batacazo del año.

Jaime Munguía está pensando en activar la cláusula de revancha con Surace. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

La que se suponía que era una pelea para mantenerse en forma terminó siendo una tragedia para el mexicano. De acuerdo con el periodista Salvador Rodríguez, Munguía podría activar la cláusula de revancha inmediata para pelear en el primer trimestre de 2025 y Surace se mostró interesado en subir nuevamente al ring.

Jaime Munguía, de 27 años, perdió por segunda ocasión en su carrera y por primera vez por nocaut frente a su público en México. El nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Sigue leyendo:

· Óscar de la Hoya reacciona a derrota de Jaime Munguía

· Jaime Munguía habla por primera vez tras ser noqueado

· JM Márquez dice que el exceso de confianza le pasó factura a Munguía