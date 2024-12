Horóscopo: qué será de tu semana del 23 al 28 de diciembre de 2024

La semana del 23 al 28 de diciembre es la última del 2024. Conoce qué le depara a tu signo del zodiaco.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Bien aunque un poquito intolerante. Dulce en la intimidad, severo puertas afuera de casa. Todos tienen derecho a decidir por sí mismos.

DINERO: Conseguirá entreabrir una puerta de acceso a las altas esferas. Si habla de más arruinará un negocio.

CLAVE DE LA SEMANA: En asuntos afectivos la conveniencia está de más.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Sabrá mantenerse firme en caso de disputas, pero será la persona más cariñosa del mundo el resto del tiempo. Lo precisarán como nunca.

DINERO: Oportunidades interesantes pero que demandarán un riesgo extra. Mida sus pasos a la hora de hacer su elección final.

CLAVE DE LA SEMANA: Reconozca a quienes le demuestran plena confianza.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Lo guiará más el principio del placer que el deber. Período de estabilidad, en el que ya no tendrá la presión de la conquista amorosa.

DINERO: Podrá con los riesgos del momento. Una dosis extra de energía no le vendría nada mal para apoyar su progreso.

CLAVE DE LA SEMANA: La confianza en sí mismo será su fórmula del éxito.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Cierto desgano de su parte que no favorece el romanticismo. Lo gana el tedio. Tiempo de retomar viejos contactos.

DINERO: No se fíe de la suerte. Habrá llamados, entrevistas y ofertas positivas pero le costará bastante concretar.

CLAVE DE LA SEMANA: No deje tratos delicados en manos de terceros.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Se resuelven en forma definitiva antiguas diferencias con la familia o la pareja. Perfecto equilibrio después de tanto oscilar.

DINERO: Con poco tiempo y mucho trabajo, pero lo soluciona con mayor organización. Se destaca en una competencia difícil.

CLAVE DE LA SEMANA: No sea tan formal: pruebe un toque de extravagancia.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Creciente ansiedad. Una serie de difíciles tránsitos planetarios le salen al cruce. Los acuerdos de pareja serán esenciales.

DINERO: Responda a todo lo que el presente demande. ¿Jefes o compañeros difíciles? Conozca bien sus perfiles antes de opinar.

CLAVE DE LA SEMANA: Una despedida a tiempo resultará muy sanadora.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Con nuevos bríos y buenas opciones en lo sentimental. Sin prisa, hace contacto con alguien que lo subyuga. Seducción.

DINERO: Aquellos con los que está involucrado comercialmente muestran una faceta desconocida. Un pálpito a tiempo lo beneficia.

CLAVE DE LA SEMANA: No a lo malo conocido, mejor lo bueno por conocer.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Algo alejado de la gente más cercana a su corazón. Por momentos no sabrá cómo actuar para suavizar asperezas. Fina seducción y ternura.

DINERO: Pequeño sacudón financiero. No será necesario tomar medidas, el tiempo pondrá cada cosa en su sitio.

CLAVE DE LA SEMANA: No se pierda en detalles de un negocio, vaya al grano.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Mejor compartir que acaparar, pero tendrá que ceder el control. Dejarse llevar tiene beneficios.

DINERO: Varios frentes abiertos y una clara sensación de triunfo. Cambios inesperados. No se preocupe más de la cuenta porque no tardará en acomodarse.

CLAVE DE LA SEMANA: Retomará el control a fuerza de una íntima serenidad.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Ponga límites a quien tenga la mala idea de enfrentarlo. Su pareja exigirá menos y comprenderá más. Reina el afecto.

DINERO: Con ideas muy originales, aunque tal vez no sean bien recibidas por todos sus compañeros. Deles tiempo.

CLAVE DE LA SEMANA: No conviene esforzarse más allá de sus posibilidades.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Bella jugada astral para los románticos. Al encuentro de un enamorado secreto (o no tan secreto) con Venus en su signo. Travesuras.

DINERO: Diez puntos en el trabajo en equipo y las relaciones públicas. Un tema legal sin resolver roba tranquilidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Será impulsivo y apasionado… si están dadas las condiciones.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Baja la intensidad en la pareja pero se compensa con cariño y diálogo. Es momentáneo, sobre todo si está presente cuando lo necesiten.

DINERO: Supera sin inconveniente alguno las dificultades que se perfilan. Desorganización con los números. Calcule bien.

CLAVE DE LA SEMANA: Si la convivencia en el trabajo se complica, tome distancia.

Por Kirón

Sigue leyendo:

• Inicia la temporada de Capricornio 2024: qué augura para tu signo

• Cuántas veces Mercurio estará retrógrado en 2025 y cómo te afecta

• El invierno será sanador para 4 signos del zodiaco