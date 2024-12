Canelo Álvarez descarta revancha con Jaime Munguía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón unificado de peso supermediano, descartó una revancha con Jaime Munguía y explicó las razones por las que no le parece atractivo un nuevo enfrentamiento.

En una entrevista con Box Televisa, Canelo Álvarez indicó que su pelea con Munguía fue buena y tranquila, pero como lo superó con una amplia decisión unánime, no cree que tenga sentido hacer otra.

“No, pues la verdad no tiene caso. Fue una pelea relativamente tranquila para mí. Obviamente, se tornó buena pelea por la manera en que le entregó todo también. Pero, pues no le veo caso tener una segunda pelea cuando no fue una pelea cerrada”, dijo.

Jaime Munguía sufrió una dura derrota en Tijuana y su oportunidad con Canelo Álvarez se esfumó. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Además de la negativa del tapatío, Jaime Munguía se alejó de una nueva oportunidad por los títulos de las 168 libras luego de ser noqueado por el desconocido Bruno Surace y ahora tendrá que comenzar otra vez el camino que lo acerque una pelea por campeonato.

En la pelea entre Canelo Álvarez y Munguía, donde por primera vez en la historia dos mexicanos disputaron los cuatro cinturones, el campeón comenzó perdiendo los tres primeros asaltos, pero en el cuarto mandó a la lona al nativo de Tijuana con un uppercut y terminó llevándose la victoria por decisión unánime de los jueces.

Por ahora, el monarca de peso supermediano se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones tras vencer a Edgar Berlanga en septiembre y se espera que en enero comienza la búsqueda de su nuevo oponente para su primera pelea de 2025 en mayo.

Entre los nombres que más suenan para subir al ring con Canelo Álvarez están: Chris Eubank Jr., Jermall Charlo y Terence Crawford.

Terence Crawford solo quiere que Canelo Álvarez le dé una opotunidad. Crédito: Damian Dovarganes | AP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Jaime Munguía, de 27 años, perdió por segunda ocasión en su carrera y por primera vez por nocaut frente a su público en México. El nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

