Mikey García cree que Canelo Álvarez puede vencer a Bivol en la revancha

Mikey García, excampeón mundial de boxeo, cree que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tiene lo suficiente para vencer a Dmitry Bivol en las 175 libras si el mexicano llega al 100% de sus capacidades a la revancha.

En declaraciones a Izquierdazo, García explicó que en la primera pelea Canelo Álvarez no se veía cómodo contra Bivol y tampoco fue el mismo de peleador de siempre, por lo que piensa que puede ser diferente si se enfrentan otra vez.

“Si se hiciera una revancha pienso que él tiene lo suficiente para ganar. Tiene rapidez, que para ese peso (semicompleto) ellos están más lentos que él, tiene rapidez, tiene pegada, que ellos también la tienen, pero él también tiene pegada. Tiene rendimiento. Si Bivol no lo pudo parar, no lo lastimó y él (Canelo) no estando al 100%, me da a entender que él al 100% tiene lo suficiente para poderle ganar a un peleador como Bivol o Beterbiev”, dijo.

Dmitry Bivol y Canelo Álvarez protagonizaron una pelea en mayo de 2022. Crédito: John Locher | AP

“En la pelea que tuvo con Bivol se miraba él más fatigado, las manos abajo, caminando hacia atrás mucho, en las cuerdas, ese no es el Canelo que conocemos, por eso digo que él no estaba al cien por ciento de condiciones. Bien preparado, quizá la pelea sería diferente, con más combinaciones como para poder ganar, no sé si algún día se vaya a realizar, pero esos son mis pensamientos”, agregó.

Canelo Álvarez aseguró que Dmitry Bivol esa es la única pelea por la que subiría a las 175 libras nuevamente porque indicó que en su primer encuentro con el ruso no estaba en el 100% de sus capacidades. En mayo de 2022 se enfrentó al ruso por el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Tras 12 rounds, el mexicano fue dominado y perdió por decisión unánime de los jueces.

El campeón unificado de peso supermediano pudo haber pedido la revancha inmediata, pero prefirió hacer la trilogía con Gennady Golovkin, luego se sometió a una cirugía en la mano izquierda y regresó en 2023 para pelear con John Ryder.

Después de vencer a Ryder, el tapatío dijo que buscaría la revancha con el ruso en septiembre en las 175 libras, pero el ruso rechazó la oferta porque ya lo había vencido en esa categoría y le propuso bajar a las 168 libras para retarlo por su título de indiscutido. Canelo Álvarez se opuso y peleó con Jermell Charlo.

Tras la victoria ante Charlo, el mexicano eligió a Jaime Munguía y luego a Edgar Berlanga como sus oponentes en sus últimas dos peleas. Antes de derrotar al boricua, el campeón de 168 libras volvió a mencionar su deseo de enfrentar al ruso si captura los títulos de 175 libras en la revancha con Artur Beterbiev.

Artur Beterbiev y Dmitry Bivol ajustarán cuentas nuevamente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, retuvo su campeonato unificado de las 168 libras ante Berlanga y ahora tiene marca de 62 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, Dmitry Bivol, de 33 años, cayó derrotado por primera vez y perdió el chance de ser indiscutible en 175 libras. El ruso dejó su récord en 23 triunfos, 12 de ellos ganadas por la vía rápida, y un revés.

