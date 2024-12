Erika Buenfil confiesa que busca reencontrarse con Luis Miguel, 20 años después de su fugaz romance

La popular actriz mexicana Erika Buenfil está causando sensación en las redes sociales luego de que reveló que busca un reencuentro con Luis Miguel, con quien tuvo un breve romance hace más de 20 años. Y parece que está dispuesta a todo para lograrlo.

Así lo reconoció durante una entrevista con el periodista Melo Montoya, para su canal de YouTube donde confesó que tiene ganas de reencontrarse con el cantante Luis Miguel, de quien guarda bonitos recuerdos, a pesar de que su romance fue muy breve.

Erika Buenfil, quien ha protagonizado un sinnúmero de telenovelas, confesó que ha ido en diferentes ocasiones a ver a Luis Miguel, y que tiene ganas de reencontrarse con él, luego su fugaz romance hace más de 20 años.

Comentó que seguirá asistiendo a los conciertos que realice Luis Miguel en México y que no perderá la oportunidad para llamar la atención y que se pueda dar ese reencuentro que tanto anhela ella.

Erika Buenfil confiesa que quiere reencontrarse con Luis Miguel

La protagonista de “Amores verdaderos” reveló su plan para propiciar el anhelado reencuentro.

“A mí me vale, yo me voy a brincar las trancas. Voy a ver cómo le hago para saludarlo, para ver si todavía se acuerda de mí… es un tipazo… La vida te separa o pasan cosas. Entonces nace Nicolás, él hace su vida y yo hago la mía y yo me dedico a ser mamá… Así es como con cualquier relación”, comentó Erika Buenfil.

Recuerda detalle de Luis Miguel en el Auditorio Nacional

La artista mexicana de 61 años recordó que hace tiempo fue a uno de los conciertos de “El Sol” en el Auditorio Nacional y que el cantante tuvo un amable detalle con ella, ya que se había lastimado el pie.

“Porque se me rompí la pata y entonces voy a verlo a un concierto con la pata rota. Sí, … con hijo y todo, y entonces lo hago así con la mano (saludarlo) y me volteó a ver”, recordó con una gran sonrisa Erika Buenfil.

“Cuando terminó el concierto, tuvo el detalle, no sé si de parte de él o del Auditorio Nacional, de considerarme para salir aparte de la gente, por la salida donde él sale, permitirle a mi chofer que accediera el carro. No lo fui a saludar a su camerino, pero los de ahí me dijeron que eran instrucciones de él”, dijo con una sonrisa de emoción.

Fue en 2001 cuando Luis Miguel y Érika Buenfil tuvieron un breve romance, pero no por eso menos importante para ella, que sigue recordando los momentos felices e intensos que vivió con el cantante de “La Chica del Bikini Azul”.

