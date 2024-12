Terrible Morales reconoce que Munguía se confió ante Surace

Erik ‘Terrible’ Morales reconoció que su pupilo Jaime Munguía se confió ante Bruno Surace y por eso fue noqueado el pasado 14 de diciembre frente a su público en el Estadio Caliente de Tijuana, México.

En declaraciones al canal Un Round Más, Terrible Morales explicó que Munguía bajó las manos cuando no tenía que hacerlo y por eso Surace “lo agarró en seco”, pero señaló que como equipo todos tienen responsabilidad.

“Yo no creo que haya tenido un problema de tema sexual. Realmente creo que simplemente tuvo un descuido, un descuido por exceso de confianza. Bajó las manos cuando no debía y el golpe que le pegaron, pues fue con toda la fuerza. Por más que no pegues, lo agarró en seco”, dijo.

Bruno Surace mandó a Jaime Munguía a lona con una mano derecha potente. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

“Al final del día todos somos responsables, no podemos dejar la culpa en que él debió haber hecho algo. Todos somos responsables, somos un equipo y al final del día, como parte del equipo, tenemos que tomar la responsabilidad, la parte que nos toca, lo que se hizo o lo que se dejó de hacer para que el resultado no se haya dado de la forma en que tenía que darse. Y es un buen momento de reflexión”, agregó.

En el combate con Bruno Surace, Jaime Munguía había comenzado muy bien, ya que lo mandó a la lona con un gancho de izquierda en el segundo round. El mexicano mantuvo la presión en los siguientes asaltos, pero Brunello se protegía muy bien contra las cuerdas y contraatacaba peligrosamente.

En el sexto, el nativo de Tijuana tenía contra las cuerdas al francés y no vio venir una potente mano derecha del francés que lo conectó en seco en la quijada. Munguía cayó de espaldas a la lona y no podía ponerse de pie. Cuando pudo hacerlo, el conteo del árbitro había terminado y Surace dio el batacazo del año.

La que se suponía que era una pelea para mantenerse en forma terminó siendo una tragedia para el mexicano. De acuerdo con el periodista Salvador Rodríguez, Munguía podría activar la cláusula de revancha inmediata para pelear en el primer trimestre de 2025 y Surace se mostró interesado en subir nuevamente al ring.

Jaime Munguía está pensando en activar la cláusula de revancha con Surace. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Jaime Munguía, de 27 años, perdió por segunda ocasión en su carrera y por primera vez por nocaut frente a su público en México. El nacido en Tijuana cuenta con un récord de 43 triunfos de las cuales, 34 de ellas llegaron por la vía rápida, y dos reveses.

Sigue leyendo:

· Jaime Munguía habla por primera vez tras ser noqueado

· JM Márquez dice que el exceso de confianza le pasó factura a Munguía

· Jaime Munguía podría activar cláusula de revancha tras derrota con Surace