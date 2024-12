Las 10 tiendas de comestibles más caras que Walmart y Target en 2024

En Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, de donde venimos muchos de nosotros, hay pocos mercados con ofertas de comestibles frescos y, mucho menos, lo que en México conocemos como “tianguis”. Sí los hay, pero son muy escasos. Por esta razón, los hogares sí o sí deben surtir sus alimentos en supermercados. Esta falta de alternativas, genera que muchos de estos minoristas se aprovechen de sus clientes. Salvo Walmart y Target, aquí te dejamos las 10 tiendas de comestibles más caras del país en 2024.

1. Whole Foods Market

Whole Foods Market es famosa por su amplia oferta de productos orgánicos y de alta calidad, pero también es conocida por sus precios exorbitantes. Aunque sus frutas, verduras y artículos para la despensa son excelentes, los consumidores a menudo terminan pagando mucho más por productos básicos que podrían encontrar a precios más bajos en otros lugares. De hecho, muchos la llaman como “Whole Paycheck” (Toda la nómina), ya que una compra ahí puede hacer que se te vaya una parte significativa de tu salario.

2. Trader Joe’s

Trader Joe’s es muy popular por su enfoque único en productos innovadores, snacks y bebidas importadas. Sin embargo, algunos de sus productos especializados, como las comidas congeladas o los alimentos importados, suelen tener un precio más alto en comparación con otras cadenas. Aunque su marca peculiar y su atmósfera relajada atraen a muchos compradores, no siempre es el lugar más barato para las compras diarias.

3. Publix

Publix es una de las cadenas más conocidas en el sureste de EE.UU., y su línea GreenWise, que incluye productos orgánicos y naturales, atrae a quienes buscan alimentos saludables. No obstante, los precios de estos productos son considerablemente más altos que los de otras marcas, lo que hace que la tienda no sea la mejor opción para los compradores con un presupuesto limitado. A pesar de la calidad y el excelente servicio, los precios premium no siempre están justificados.

4. The Fresh Market

The Fresh Market ofrece un ambiente acogedor y una excelente selección de productos frescos, pero también es conocida por sus precios elevados. Artículos como lácteos, carnes y frutas frescas son más caros que en la mayoría de los supermercados tradicionales. Aunque sus platos preparados y productos de panadería son excepcionales, muchos consumidores piensan que no vale la pena pagar tanto por productos cotidianos.

5. Wegmans

Wegmans es muy apreciada por su variedad de productos y la calidad de sus alimentos, pero la cuenta puede aumentar rápidamente. Los productos gourmet, las comidas listas para llevar y los artículos de panadería son particularmente caros en comparación con otras tiendas. Aunque su ambiente es agradable y la selección es extensa, no siempre ofrece la mejor relación calidad-precio.

6. Gelson’s Markets

Gelson’s es una cadena de supermercados gourmet que se caracteriza por su atención al detalle, pero sus precios son exorbitantes. Incluso productos básicos como agua embotellada o galletas pueden costar una fortuna. A pesar de su ambiente boutique, las compras en Gelson’s pueden resultar un lujo innecesario, especialmente para aquellos que buscan ahorrar.

7. Central Market

Central Market es ideal para quienes buscan productos exclusivos y una amplia variedad de alimentos, pero no es la opción más económica. Algunos de sus productos, como pan recién hecho o especias importadas, pueden resultar excesivamente caros. Aunque la calidad es excelente, los precios de muchos de sus artículos hacen que los compradores prefieran ir a otras tiendas para sus necesidades diarias.

8. Dean & DeLuca

Dean & DeLuca es conocida por sus productos gourmet y artículos exclusivos. Sin embargo, la tienda no es la mejor opción para hacer compras regulares debido a sus precios altísimos. Desde una pequeña caja de chocolates hasta un trozo de queso raro, los precios en esta tienda de lujo suelen ser más altos de lo que muchos estarían dispuestos a pagar para productos de uso diario.

9. Harris Teeter

Harris Teeter ofrece una gran variedad de productos y tiene una excelente conveniencia para sus compradores, pero sus precios pueden resultar elevados. Artículos básicos como carnes frescas y verduras son mucho más caros que en los supermercados locales. A pesar de que la calidad es generalmente aceptable, aquellos que buscan ahorrar podrían encontrar mejores precios en otros lugares.

10. Erewhon Market

Erewhon es conocida por sus productos de salud y bienestar, como superalimentos y bebidas adaptogénicas, pero sus precios son extremadamente altos. Un simple batido puede costar lo mismo que una comida completa en un restaurante de gama media. Aunque su oferta de productos exclusivos y su branding de lujo atraen a muchos, no es una tienda práctica para realizar compras diarias.

