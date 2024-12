Pato O’Ward se aleja de la Fórmula 1: “Está fuera de mi alcance, no traigo $30 millones”

Pato O’Ward, el quinto mejor piloto de la IndyCar en 2024, manifestó su interés de participar en la Fórmula 1 y su confianza para hacer un buen papel; sin embargo, descartó que esto se pueda dar pronto.

En declaraciones para La Afición, O’Ward, originario de Monterrey, Nuevo León, aceptó que aún ve un poco lejos la posibilidad de convertirse en piloto de la categoría reina del automovilismo, aunque dejó claro que haría un buen papel, ya que cuenta con la experiencia de la IndyCar, donde ha dado buenos resultados y ha quedado en el Top 5 en cuatro de las últimas cinco temporadas.

“La Fórmula 1 está fuera de mis manos. Cada que me subo al auto, el equipo entiende y sabe que soy capaz de darles esos resultados que les he dado en IndyCar, lo mismo pasará en Fórmula 1. Al final del día sigue siendo un auto con cuatro ruedas”, aseguró el de la escudería Arrow McLaren.

Cuando se le cuestionó sobre las razones por las que cree que la F1 está fuera de sus manos, ahondó en detalles y explicó que en ocasiones se necesita tener mucho dinero para poder obtener un lugar, algo que no posee de momento.

“Es un mundo con mucha política. Yo no traigo 30 millones de dólares que puedo ofrecer para conseguir un asiento, entiendo que hay un punto donde muchos equipos se fijan en eso”, mencionó.

La espina de llegar a la Fórmula 1 siempre la ha tenido, pero se le acentuó después de participar en el Gran Premio de México, donde en las prácticas libres por primera vez corrió en un monoplaza de esta categoría frente a sus paisanos.

“Una experiencia única, muy especial, algo que nunca se me va a olvidar. No me había tocado subirme a un Fórmula 1 frente a mi país, frente a la raza, ya de forma profesional en una categoría top. Me deja con hambre de realizar todo el fin de semana completo, hacer las pruebas, clasificación y la carrera”, expresó.

Sin embargo, esto no es algo que le quite el sueño al regiomontano, ya que recalcó que se siente muy contento de competir en la IndyCar, aunque si se le presenta la oportunidad de la Fórmula 1 la aprovecharía.

“Soy feliz en IndyCar, pero si llega la oportunidad de Fórmula 1, le sacaré el mayor provecho. Ya no queda en mí, necesito un poco de ayuda para que esas puertas se abran, pues no las puedo abrir solas”, acotó.

Finalmente, habló sobre su objetivo del 2025, el cual lo tiene claro y consiste en ganar por primera vez la IndyCar y subir a lo más alto del podio en las 500 millas de Indianápolis, un circuito en el que ha quedado en el segundo puesto en dos ocasiones, pero que ya no quiere que se le niegue: “Considero que el 2025 puede ser el bueno. Nos podemos llevar todo”, concluyó.

