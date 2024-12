(FOTOS) Jennifer Lopez disfruta de sus vacaciones en Aspen

Jennifer Lopez decidió pasar las Navidades en Aspen junto a su hermana, Lynda, su madre, Guadalupe Rodríguez, y sus dos hijos Max y Emme. La estrella fue vista con un abrigo de color marrón y una camisa de cuadro rojo con negro.

La intérprete de ‘On The Floor’, también compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram.

En sus lujosas vacaciones en Aspen, la artista ha sido fotografiada en más de una ocasión. Una de ellas dirigiéndose al White House Tavern, uno de los restaurantes más conocidos de la zona.

Después de anunciar su divorcio con Ben Affleck, Jennifer Lopez ha decidido disfrutar de la vida, según los reportes. Lo mismo ocurre con el actor, quien, de acuerdo a PEOPLE está alegre de pasar estos días de Navidad con sus hijos.

Jennifer López, su madre Guadalupe Rodríguez, el gerente, Benny Medina, y algunos miembros de la familia fueron vistos tomando café y haciendo algunas compras navideñas en Aspen.

Jennifer Lopez de vacaciones en Aspen.

“Lo mejor que he hecho en mi vida”

En una entrevista para British Vogue, Lopez aseguró que tomarse el tiempo para disfrutar de su familia fue lo mejor que pudo hacer.

“Decidí tomarme este verano libre y estar en casa con los niños y creo que fue lo mejor que he hecho en mi vida. No es propio de mí hacer eso”, expresó.

En medio de los rumores de su divorcio con el actor de Batman, la estrella canceló su gira mundial y otras presentaciones. En ese momento, se especuló que lo hizo para intentar salvar su matrimonio.

Pese a eso, la cantante ha revelado que se encuentra en otra fase de su vida y que se enfoca en aprender de las malas situaciones, esto cuando se le cuestionó sobre cómo está sobrellevando su divorcio.

“Creo que la forma de superar las cosas no es pensar que me están sucediendo a mí, sino que me están sucediendo a mí y cuál es la lección que se debe aprender en el momento”, indicó.

Explicó que para ella es más fácil pensar en las lecciones que dejan los malos momentos: “Cuando pienso en las cosas de esa manera y mantengo una mentalidad más positiva al respecto, es más fácil aceptarlo como la lección que es”, añadió.

Para la estrella, no existen las casualidades: “Porque eso es lo que realmente nos pasa en la vida”, dijo. “¿Qué se supone que debo aprender aquí? No existen las casualidades”.

