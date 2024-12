Jennifer Lopez reveló que tomarse un descanso en su carrera la ayudó a reconectar con sus hijos

Jennifer Lopez reflexionó sobre los desafíos de la maternidad. Tras su divorcio de Ben Affleck y la cancelación de su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits, la cantante ya actriz aprovechó enfocarse en sí misma y en su familia.

En una reciente entrevista con British Vogue, JLo habló de las dificultades al tratar de hallar un equilibrio entre centrarse en la maternidad y en sus propias necesidades.

“Está bien, muchas cosas están sucediendo aquí y lo entendí. Como madre, siempre quieres dar lo mejor de ti para tus hijos y ayudarlos a crecer. Eso no te impide ser un ser humano que también lucha”, dijo.

En otra entrevista en The Graham Norton Show, la actriz contó que la pausa que se tomó este verano tras la cancelación de su gira This Is Me… Live: The Greatest Hits le permitió reconectar con sus hijos.

“Decidí tomarme este verano libre y estar en casa con los niños y creo que fue lo mejor que he hecho en mi vida. No es propio de mí hacer eso”, aseguró.

De hecho, JLo tiene una muy buena relación con sus hijos gemelos Emme y Max, fruto de su relación con Marc Anthony. Cada vez que puede la cantante pasa tiempo con ellos y se van de viaje juntos.

¿Cómo JLo superó los malos momentos de su divorcio?

Para Jennifer Lopez su divorcio de Ben Affleck fue una experiencia difícil, dolorosa; sin embargo, la cantante y actriz encontró la manera de superar ese dolor y transformarlo en algo positivo para ella.

En la misma entrevista con British Vogue, JLo reveló cómo supero su divorcio de Ben Affleck. “Creo que la forma de superar las cosas no es pensar que me están sucediendo a mí, sino que me están sucediendo a mí y cuál es la lección que se debe aprender en el momento”, contó la actriz.

JLo explicó que buscarle el lado positivo a sus experiencias de vida le facilita un poco procesar las situaciones difíciles. “Cuando pienso en las cosas de esa manera y mantengo una mentalidad más positiva al respecto, es más fácil aceptarlo como la lección que es”, explicó.

“Porque eso es lo que realmente nos pasa en la vida”, continuó. “¿Qué se supone que debo aprender aquí? No existen las casualidades. Esto no está sucediendo por casualidad. Está sucediendo por alguna razón”, añadió.

