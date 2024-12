¿Qué pasará con André Jardine?

André Jardine se ha convertido en uno de los mejores entrenadores del fútbol mexicano. El estratega brasileño conquistó un tricampeonato con las Águilas del América. Su nivel en el banquillo lo ha hecho una pieza codiciada, incluso por la selección brasileña.

André Jardine se ha llenado de éxitos en muy poco tiempo. El entrenador sudamericano no le pesó el puesto en el Club América. Santiago Baños fue cuestionado sobre el futuro del exentrenador del Atlético San Luis. La Canarinha tocaría la puerta de Jardine.

“Creo que lo están volteando a ver en ligas más importantes e incluso me atrevería a decir que seguramente ha levantado miradas en cuanto a la selección de Brasil, pero eso a mí no me corresponde decirlo”, dijo Santiago Baños en un entrevista con Mediotiempo.

A pesar de que no ha habido un acercamiento directo o una oferta formal, Las Águilas del América no pueden hacer mucho para retener al entrenador sudamericano. André Jardine tiene una clausula en el equipo. El club que pague su precio podrá llevárselo.

“Hoy estamos muy felices con André. No ha habido algún acercamiento hacia nosotros por él, de ningún club o selección… El contrato está muy claro, él puede salir a las diferentes ligas de Europa o Sudamérica, o incluso selecciones, pero hay una cláusula de rescisión y en eso el América no tiene ni voz ni voto”, explicó.

André Jardine en la Canarinha

No está de más recordar que André Jardine ya ha trabajado de la mano de la Asociación de Fútbol de Brasil. El exentrenador de Sao Paulo dirigió a la Canarinha en las categorías Sub 23, Sub 20 y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

De hecho, André Jardine conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Brasil venció a México en semifinales y derrotó a España en el partido decisivo por el primer puesto en el podio.

Después de su paso con las selecciones juveniles de Brasil, André Jardine continuó haciendo grande su leyenda al tener exitosos procesos con el Atlético San Luis y ahora con las Águilas del América.

