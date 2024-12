Raphael enfrenta un diagnóstico de linfoma cerebral primario

El icónico cantante Raphael, de 81 años, permanece ingresado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid tras ser trasladado desde el Clínico San Carlos el 17 de diciembre. El artista padece un linfoma cerebral primario, según se reveló hoy.

El parte médico, divulgado por la agencia de noticias EFE, reveló la presencia de dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo, responsables de los síntomas neurológicos que presentó el artista. Raphael comenzó un tratamiento específico que continuará de forma ambulatoria, y se espera que reciba el alta en los próximos días.

Durante estos días difíciles, la familia de Raphael ha demostrado ser su principal apoyo. Sus hijos, Jacobo y Manuel Martos, y su esposa, Natalia Figueroa, lo han visitado a diario en el hospital. Jacobo confirmó recientemente que el cantante se encuentra “bien” y que esperan recibir noticias sobre su alta.

¿Qué le pasó a Raphael?

El cantante, de origen español, fue hospitalizado después de sentirse indispuesto mientras grababa un especial de Navidad para el programa La Revuelta de TVE. El 26 de diciembre, el centro médico emitió un parte en el que informó que el artista padece un linfoma cerebral primario.

Como consecuencia de su ingreso hospitalario, Raphael canceló conciertos previstos para principios de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México.

Su oficina de representación, RLM, comunicó que el artista necesita un periodo prolongado de descanso y reposo mientras se somete a un tratamiento especializado.

El comunicado de RLM también agradeció el apoyo incondicional del público, medios de comunicación y colegas. “Raphael confía en poder retomar su agenda y reencontrarse pronto con su público”, concluye el texto.

Después de que se diera a conocer la hospitalización del intérprete, otros artistas se solidarizaron con él como Julio Iglesias.

El español escribió “Querido Raphael: Has estado en muchas guerras y todas las has ganado gracias a Dios. Esto no es nada, es pasajero comparado con todo lo que has pasado en la vida, un campeón de tu categoría, un campeón tan grande, puede con todo”.

Iglesias resalto que deseaba su pronta recuperación y que pasara pronto “ese trago amargo”.

“Deseo que te recuperes ya, inmediatamente, y que termines este año cantando a tantas y tantas gentes que te aman. Te admiro y te quiero mucho, mi compañero de vida”, dijo.

Seguir leyendo: