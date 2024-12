Raphael pasará Navidad en el hospital. Tras un reciente malestar que se pensó podía ser con un posible accidente cerebrovascular, el cantante español fue trasladad de urgencia al hospital para ser atendido.

En el hospital se descartó que Raphael sufriera un ictus; sin embargo, el cantante seguirá hospitalizado los días 24 y el 25 de diciembre, informó su hijo Jacobo Martos, de acuerdo con EFE.

El intérprete de “Desde aquel día” está en el hospital para someterse a varias pruebas, a partir del jueves los médicos informarán a su familia si le realizarán más exámenes o si le darán el alta.

Pese a tener que pasar Navidad en el hospital, esto no supone un “drama” o molestia para la familia del cantante, aseguró su hijo. “Lo importante es que esté bien y que se vaya a casa perfecto”, dijo Martos a la prensa española.

Al ser consultado sobre las pruebas que le han realizado a su padre, el hijo de Raphael dijo no saber nada de medicina y no detalles específicos. “Un día es una resonancia, otro día un no sé qué…”, dijo

La semana pasada, un informe médico descartó que los problemas que lo llevaron al hospital se debían a un ictus. “Transcurridas las primeras horas, y tras la realización del estudio neurológico urgente, se ha descartado el ictus como causa de su ingreso hospitalario”.

¿Qué le pasó a Raphael?

El martes de la semana pasada, Raphael empezó a sentirme mal mientras se encontraba grabando un programa especial de televisión navideño en un teatro de Madrid.

Preocupados, su equipo decidió detener la grabación y llamar a una ambulancia por temor a un posible accidente cerebrovascular. Pese a su malestar, el cantante logró llegar caminando a la ambulancia que lo trasladó al Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid.

Tras llegar al hospital y ser sometido a varias pruebas, la esposa del cantante Natalia Figueroa aseguró que el cantante de 81 años se encontraba bien.

La última aparición pública de Raphael fue un día antes en el programa El Hormiguero, conducido por Pablo Motos, en la cadena televisiva Antena 3.

