Carmen Aub se comprometió en Japón

Tremenda sorpresa se llevó la actriz Carmen Aub luego de que sus vacaciones en territorio asiático culminaran con la promesa de llegar al altar con su pareja, el artista conceptual Iván Sikic. ¿Cómo se llevó a cabo el romántico momento? Aquí te contamos los detalles.

A través de una publicación en Instagram, la actriz de “El Señor de los Cielos” compartió la noticia de su compromiso con un emotivo mensaje en el que relató los detalles de la propuesta, argumentando que fue “mejor de lo que pudo haber soñado”.

Se acuerdo con Carmen Aub, el especial momento ocurrió durante su escapada a Japón, específicamente en la ciudad de Nagano, ubicada en la región central del país: “No pudo ser más perfecta la propuesta… recién despertada con un chiste que llevó a lo que tenías planeado y no me esperaba en lo absoluto (Mi manicure) con el anillo más bonito por que fue pensado para MI!!! (Como no me fui a la isla antes), con un día blanco en Nagano y con el hombre que desde que ví sentí un no se que y ahora se transformó a amor”, dijo para iniciar su mensaje.

Con leggings deportivos Carmen Aub se muestra en el gimnasio colgada de una barra

Para la famosa de 35 años, no ha habido decisión más sencilla que la de aceptar llegar al altar con el artista: “Sin ninguna duda te digo SIIIII @ivansikic. Lo que al principio no fue fácil se convirtió en lo más natural del mundo, me conoces con mis altas y bajas y aún así me quieres, me conoces cuando no creo que nada tiene sentido y aún así me das paz (…) Gracias por escogerme y permitir que nos escojamos cada día. TE AMO”, finalizó la histrionisa.

A la par de sus emotivas palabras, Carmen Aub incluyó algunas fotografías en compañía de su ahora prometido, mientras ambos posan muy sonrientes en el lugar de la propuesta.

Carmen Aub: Conoce a Roxana, el nuevo personaje de la actriz en ‘Mujer de Nadie’ de TelevisaUnivision

No pasó mucho tiempo antes de que la publicación de la famosa se llenara de mensajes positivos y felicitaciones por parte de su comunidad y una que otra celebridad. Tal fue el caso de la actriz Isabella Castillo, el histrión Julián Gil y su compañera en “El Señor de los Cielos”, Fernanda Castillo.

“Son lo mejor. Que la vida siempre los llene de bendiciones en unidad y amor”, “OMGGGGG!!!! Les mando mil abrazos a los dos”, “Te mereces todo lo lindo del mundo y ya está pasando! Te quiero mucho mi Carmen y tu felicidad es la mía también”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.