Juego de edredón de invierno en Macy’s rebajado de $100 a solo $40

Después de las celebraciones y compras de Navidad, la economía no están fuerte, por lo que aprovechar las ofertas y promociones que ofrecen los grandes almacenes es una buena oportunidad para cuidar tus bolsillos, aunado a que las tiendas comienzan con grandes descuentos y liquidaciones con el fin de hacer espacio para los nuevos productos de la siguiente temporada.

Así que es un buen momento, ya que se conjuga que la cartera ya no está tan llena como antes de Navidad y las tiendas lanzan promociones, descuentos y ofertas, y una de esas es Macy’s que ha rebajado un artículo muy útil en la temporada de invierno, que pasa de $100 dólares a solo $40 dólares, un gran descuento del 60% que nadie puede perderse.

Juego de edredón exclusivo de Macy’s

Se trata de un juego de edredón de 8 piezas exclusivo de Macy’s que tiene en descuento solo por tiempo limitado, así que este producto es muy útil y abrigador en esta temporada de frío, además, le das un nuevo “look” a tu recámara.

El juego de edredón de 8 piezas Sunham Kinsley tiene un precio original de $100 dólares, pero Macy’s lo ha rebajado a solo $39,99 por tiempo limitado, así que si te interesa comprarlo, no lo pienses mucho. Está disponible en todos los tamaños de cama.

Características del juego de edredón de Macy’s

Este juego incluye todo lo que necesitas para transformar tu cama en un lugar acogedor y elegante.

El Juego de Edredón Kinsely de 8 piezas incluye:

Edredón

Dos fundas de almohada

Sábana plana

Sábana ajustable

Dos funda a juego

Faldón de cama para un acabado perfecto

Este juego de edredón ha sido probado y certificado por OEKO-TEX STANDARD 100, lo que garantiza que ha sido verificado como seguro frente a más de 1,000 sustancias nocivas, así que puedes dormir tranquilo sabiendo que tu ropa de cama es completamente segura

Características adicionales:

Material : Hecho de poliéster de alta calidad para una sensación suave y duradera.

: Hecho de de alta calidad para una sensación suave y duradera. Fácil de cuidar: Lavable a máquina para mayor comodidad.

El Juego Kinsley es una excelente opción para quienes buscan una ropa de cama alegre y de fácil cuidado, está disponible en estampado floral en tonos de azul y amarillo sobre un fondo blanco, lo que lo convierte en una opción perfecta para decorar dormitorios con un estilo rústico o de inspiración vintage. Su diseño fresco y colorido puede añadir un toque de vitalidad y elegancia a cualquier espacio.

Pero si prefieres otros estilos, la marca Sunham ofrece una variedad de juegos de edredón de 8 piezas por solo $40, como el Holiday Rudolph con estampado de cuadros, el Estella con adornos en azul y blanco, y el Neutral Damask, lo que te brinda varias alternativas para adaptarse a tu estilo personal y a la decoración de tu habitación.

Aunque el juego Kinsley ha recibido calificaciones positivas, con una calificación general de 4 estrellas, varios clientes mencionaron que el edredón es algo delgado. A pesar de que el listado en Macy’s indicaba que el edredón era de peso medio, algunos usuarios no consideraron que cumpliera con esta expectativa. No obstante, muchos clientes valoraron la ligereza del edredón, lo que lo hace ideal para quienes prefieren algo cálido pero no pesado.

