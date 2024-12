Hija de Daddy Yankee opinó sobre el divorcio de sus padres

En medio del divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González, una de las hijas de la ex pareja habló sobre la polémica que ha rodeado la separación de sus padres.

A través de su cuenta de Instagram, Jesaaelys Ayala González compartió un mensaje sobre lo difícil que ha sido para su familia el divorcio de su padre, sobre todo lo mediático y polémico que ha sido.

“No han sido días fáciles, ni las mejores navidades… todo el mundo hablando sin saber, como si conocieran y solo conocen una versión distorsionada”, escribió la joven de 24 años, quien es creadora de contenido sobre belleza.

Pese a las dificultades, Jesaaelys aseguró que estas semanas también han sido de mucho aprendizaje para ella y su familia.

“Estas semanas han sido de mucho aprendizaje, ver los verdaderos colores de las personas y lo que son capaces de hacer. Yo conozco mi corazón y conozco la verdad, eso me deja dormir tranquila en las noches”, indicó.

La joven también agradeció a quienes la siguen en sus redes sociales por su contenido y no por la polémica separación de sus padres.

“Gracias a todos los que me siguen por mi contenido, los amo. Y a los que no, pues sigan comentado con la información que tienen y que Dios les multiplique lo que me desean”, agregó.

¿Por qué Daddy Yankee demandó a su quien fue su esposa?

En medio de su divorcio, Daddy Yankee demandó a su aún Mireddys González por realizar retiros de dinero no autorizados.

De acuerdo con Efe, Daddy Yankee presentó esta semana una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra su expareja y su hermana por un supuesto desfalco de 100 millones de dólares.

Al parecer, Mireddys González y su hermana Ayeicha González habrían retirado 100 millones de dólares de las cuentas bancarias de la compañía del cantante de “Gasolina” sin su permiso, según un comunicado emitido por el representante del artista.

“En vista de sus actuaciones previas, el manejo administrativo y económico poco prudente de las entidades y, en específico, los retiros de altas sumas de dinero no autorizadas, que inciden sobre la estabilidad de las entidades y los derechos del Sr. Ayala, se ha tenido que acudir a la vía judicial en busca de protección”, indicó el abogado de Daddy Yankee.

Según el equipo legal del reguetonero, hace año y medio había solicitado acceso a las cuentas bancarias la compañía, que manejaba Mireddys González, para conocer el estado de las finanzas, pero sus solicitudes fueron ignoradas.

“Por aproximadamente año y medio, en buena fe, el Sr. Ayala llevaba solicitando a las señoras González acceso a sus compañías y estatus financiero de estas. Sin embargo, su solicitud fue desatendida”, asegura el abogado del puertorriqueño.

Recientemente, el equipo legal del reguetonero acusó de “desacato” a quien fue su esposa y a su cuñada por no presentarse a una vista judicial programada para el pasado 26 de diciembre por instrucción del tribunal, así como de no entregar los documentos solicitados.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Daddy Yankee anunció el pasado 2 de diciembre que su matrimonio con Mireddys González había llegado a su fin.

