Horóscopo: qué será de tu semana del 30 de diciembre al 4 de enero de 2025

La astrología de la semana del 30 de diciembre al 4 de enero de 2025 revela las claves para que tu signo sea más próspero en el amo y el dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: En una loca carrera sentimental. Tiene todas las de ganar en sus manos, aproveche el instante. Lleve toda su pasión al extremo.

DINERO: Si hace un pedido por cuestiones de trabajo conviene hacerlo en conjunto. Suerte en estudios y viajes.

CLAVE DE LA SEMANA: Ignore esas promesas que el otro no podrá cumplir.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Cierta melancolía que desaparece mientras esté acompañado. La energía astral cambia y habrá mejor comunicación.

DINERO: Un hecho fuera de su control lo descoloca. Mejorará mucho, pero antes tendrá que pasar un par de pruebas.

CLAVE DE LA SEMANA: Cuando sea el momento llegará quien lo guíe.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Con Venus en su liberal Casa 9 será consecuente con los sentimientos y dirá lo que piensa y siente en voz alta. Sinceridad.

DINERO: Cómodo entre colegas, dejará de ponerse a la defensiva. Cambia el balance de poder y su ubicación social.

CLAVE DE LA SEMANA: Cierre tratos favorables en vez de postergarlos.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Desencuentros con la gente que quiere ya que no alcanzará ninguna muestra de afecto para contenerla. Sea usted mismo en libertad.

DINERO: Si es realista saca rédito del momento, es mejor que no apueste por proyectos inmediatos. Motivación.

CLAVE DE LA SEMANA: Hoy por mí, mañana por ti. Retorno de favores.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Muy pendiente de un sentimiento que regresa. Con Venus en el área de las uniones lo ideal es amigarse consigo mismo y el amor.

DINERO: Creatividad aumentada y rédito exponencial en su área. Sabrá cómo negociar con gente difícil.

CLAVE DE LA SEMANA: No piense qué debería sentir, sencillamente sienta.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: El sentido de la realidad no es suficiente para ahogar una pasión. Déjese llevar por la emoción y encontrará su camino.

DINERO: Mínimas dificultades que deja atrás con una maniobra brillante. Las relaciones públicas serán un desafío.

CLAVE DE LA SEMANA: Pierda ese gran miedo a exponerse, dese a conocer.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Lo doméstico ocupará más del noventa por ciento de su tiempo y el espacio que quedará para el romance será mínimo. Aprovéchelo bien.

DINERO: Lleva a cabo tareas tediosas que más adelante serán útiles. Mantenga su filosofía de vida.

CLAVE DE LA SEMANA: Tómese un tiempo para embellecer su mundo.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Tensión entre lo que debe y lo que quiere no le da paz. Cuide a esa persona frágil que teme entregarse a sus deseos.

DINERO: En esta etapa no haga alarde de poder, aptitudes o su capacidad financiera. Los celos laborales abundan.

CLAVE DE LA SEMANA: No pierda tiempo con los problemas de los demás.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR: Millonario en afecto. Si está en plan de conquistar a una persona muy dominante, vaya de a poco. No a los impulsos.

DINERO: No se entregue a los chimentos de oficina sobre todo si involucran a un superior. Trabaje en equipo.

CLAVE DE LA SEMANA: Si hay una urgencia nada mejor que reaccionar con calma.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR: Definiciones a nivel emocional. Se reconciliará en caso de distanciamiento y borrará las viejas tristezas. Tenga paciencia.

DINERO: Es cuestión de irse capacitando para hacer nuevas inversiones. Un acuerdo financiero lo favorece.

CLAVE DE LA SEMANA: Diferencie entre una lúcida crítica y los celos.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR: Entre la conquista y la huida, jugará el juego del amor con Venus favoreciendo a su signo. Promesas muy dulces se van cumpliendo.

DINERO: Si está a la cabeza de un grupo humano sabrá proceder de acuerdo con sus valores. Negocios y conciencia.

CLAVE DE LA SEMANA: Imposible quedar bien con Dios y con el diablo. Tome partido.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR: Impedimentos varios en el amor. Serán pasajeros ya que la semana próxima, con Venus en su signo, tendrá su revancha.

DINERO: Si anda escaso de recursos tal vez deba asociarse con gente nueva o invertir en algo inexplorado. Creatividad.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea tan cuidadoso como generoso si negocia con parientes.

Por Kirón

