Regis Prograis no cree que Haney pueda vencer a García

Regis Prograis, excampeón de peso welter ligero, no cree que Devin Haney pueda vencer a Ryan García en una posible revancha y le recomendó que primero hiciera primero una pelea de preparación antes de pensar en King Ry.

En una entrevista de YSM Sports Media, Prograis indicó que Haney quedó afectado mentalmente por la derrota ante García y por eso cree que no debería volver a enfrentarlo.

“No voy a decir que está acabado. No lo creo, pero no creo que pueda vencer a Ryan. Mentalmente, sabe que lo vencieron. Cayó tres veces y Ryan le dio una paliza. Eso siempre estará ahí. No importa lo que publiquen, y no importa lo que diga Bill (Haney), eso siempre estará en su mente. ‘Mal**ta sea, realmente me ganó’. No importa lo que digan sobre los esteroides y todo ese tipo de mie**as. Veremos qué sucede a continuación. No creo que lo hagan y no creo que deban volver a pelear con Ryan. Creo que deberían hacer una puesta a punto, algo más fácil, y ver cómo le va a él (Haney) y partir de ahí. No creo que vayan a hacer eso. Creo que son inteligentes”, dijo.

Devin Haney fue derrotado por Ryan García, pero su récord fue restaurado tras la polémica de dopaje. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“A menos que la única razón por la que lo hagan sea porque quieren cobrar una cantidad enorme de dinero. Creo que una revancha con Ryan costaría una cantidad enorme de dinero. Así que probablemente lo hagan, pero por su carrera, no creo que deba pelear con Ryan a continuación. Creo que debería intentar algo más y luego pelear con él. Entonces, todo depende del tipo de riesgo versus recompensa. Tenemos que ver cómo se ve en su próxima pelea, si es con Ryan o no con Ryan. Entonces, sé que es una gran pelea con Ryan, así que tal vez”, agregó.

En la primera pelea con Devin Haney, Ryan García se comportó erráticamente y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano (que llegó tres libras por encima) derribó tres veces a The Dream y lo terminó venciendo con una actuación dominante.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Ryan García también tomó acciones legales contra Devin Haney. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Por esta razón, los Haney también demandaron a García por cargos de agresión y fraude porque cree que la actuación ante King Ry afectó su reputación y valor en el mercado. Ahora el californiano también interpuso una contrademanda y una posible revancha entre ambos está lejos de suceder.

Ryan García, de 24 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

