La Opinió Hoy: El FBI afirma que Shamsud Din Jabbar grabó las calles de Nueva Orleans antes del ataque

El responsable del ataque de año nuevo New Orleans, Shamsud Din Jabbar, visitó al menos dos veces la ciudad antes del incidente y grabó videos de la zona con unos lentes inteligentes, esto lo indicó el FBI este domingo en una rueda de prensa.

El autor del atropellamiento intencionado en el que murieron 14 personas en la confundida Bourbon Street, viajó a New Orleans por varios días en octubre y noviembre del año pasado, así lo explicó el agente del FBI Lyonel Myrthil.

Jabbar, fallecido en ese mismo día en ese mismo momento tras el altercado con la policía, también estaba usando los lentes inteligentes fabricados por Meta durante el ataque, pero no las tenía activadas.

Los nuevos detalles sobre el tráfico incidente, calificado por el gobierno como un acto terrorista, llegan días después de que los agentes federales a cargo de la investigación revelarán que Jabbar actuó solo y que publicó una serie de videos en Facebook apenas horas antes del ataque en donde dijo estar inspirado por el Estado Islámico.

Ronda Política

Platicamos con Araceli Martínez, sobre la Ronda Política, las noticias nacionales y locales, de la política de Estados Unidos en La Opinión hoy.

“El 2024 terminó con un clamor por parte de los líderes pro inmigrantes hacia el presidente Biden para que emitieran un perdón para los millones de inmigrantes indocumentados que están en el país y que entraron al país de manera indocumentada eso, por un lado, pues le permitiría tener cierto alivio, ante la llegada del presidente Trump, dentro de dos o tres semanas”, dijo Araceli Martínez.

Martínez continuó que “eso les traería paz mental, porque por lo menos no estarían en posibilidades ser arrestados y deportados, pero, por otra parte, les abriría ese perdón por haber entrado de manera indocumentada el país, les permitirá abrir un camino para obtener la residencia permanente. Sin embargo, esta carta que se le envió al presidente Biden se la mandaron desde principio desde diciembre y hasta hoy no ha habido respuesta, sinceramente entendemos la buena intención de los líderes por inmigrantes del país, pero no creemos, si tomamos en cuenta todo lo que ha hecho el presidente Biden, en estos cuatro años de gobierno, sinceramente dudamos mucho que el que vaya a otorgar un perdón a los inmigrantes indocumentados, para tener, pues, es lo cual le daría sobre todo como lo mencionaba una gran paz mental. Y lo dudamos porque si vemos su trayectoria no que no es que no ha dado nada a los inmigrantes indocumentados, que son el pilar de la economía de este país, sobre todo en California, 85-90% los trabajadores del campo, son inmigrantes indocumentados”.

