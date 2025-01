Alex Padilla y sus impresiones tras dejar España por la Liga MX

Alex Padilla es un arquero de mucha proyección del fútbol mexicano. Con 21 años, el azteca ya puede presumir que sabe lo que es jugar en Europa y adaptarse a su estilo de preparación. Sin embargo, Padilla tendrá un breve paso por la Liga MX.

El guardameta azteca jugará para los Pumas de la UNAM. En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Alex Padilla explicó las razones de su traspaso a la Liga MX, en condición de cedido.

“Es un reto, al final Pumas es uno de los equipos más grandes de México. Para mí es muy ilusionante, estoy muy contento y voy a darlo todo. Primeramente yo vengo a hacer mi trabajo, que es trabajar día a día y eso me ha hecho llegar aquí”, dijo el guardameta mexicano.

Alex Padilla se convertiría en un fichaje importante para los Pumas de la UNAM de cara al torneo Clausura 2025. El conjunto universitario se refuerza de atrás hacia adelante en su lucha por volver a ser un club competitivo en la Liga MX.

“Solo he escuchado buenas palabras de Pumas. Al final cuando me llega la opción de poder defender la portería de Pumas no me lo pienso y acá estoy”, agregó.

Se estima que esta sea una cesión por 18 meses. Alex Padilla deberá sumar minutos y ganar experiencia antes de regresar al Athletic Club de Bilbao en junio de 2026.

Experiencia en Europa

A pesar de que sólo tiene 21 años, Alex Padilla puede presumir algunos de sus conocimientos en el Viejo Continente. El arquero mexicano jugó en las categorías formativas del Athletic Club de Bilbao antes de llegar al primer equipo.

En este inicio de temporada, Alex Padilla arqueó algunos partidos en la primera división del fútbol español. Además, el azteca llegó a ser incluido en la plantilla para la UEFA Europa League.

Alex Padilla llega a México después de haber arqueado cinco partidos en la temporada en una liga de máximo nivel. En esos partidos recibió seis goles y mantuvo su portería imbatida en un solo encuentro.

