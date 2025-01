Matías Vuoso ataca al Club Atlas

Matías Vuoso tuvo una gran carrera dentro del fútbol mexicano. El futbolista nacido en Mar del Plata tuvo la oportunidad de jugar para varios equipos dentro de la Liga MX. Las experiencias del argentino fueron buenas, pero en el Club Atlas vivió la otra cara del fútbol azteca.

En una entrevista con Yosgart Gutiérrez para el podcast “El RePortero”, Matías Vuoso reveló los malos tratos que recibió en el Club Atlas. El delantero llegó en 2012 a este club y describió todas las dificultades que pasó en la institución.

“Sin ánimos de menospreciar, era un equipo amateur. Llegábamos a entrenar y no teníamos cancha, entrenaba la gente del club y no nos la daban, nos íbamos a otros lados”, dijo Vuoso.

Problemas con los pagos

En México, Matías Vuoso jugó para el Santos Laguna, Águilas del América, Chiapas FC, Cruz Azul, Correcaminos y el Club Atlas. Fue en el conjunto rojinegro una de las instituciones en las que tuvo problemas con el pago de su salario.

“El tema de los pagos a mí no me había pasado nunca, jugué en América y Santos y no me fallaban ni medio día, no fallaban nunca. Llego al Atlas y viví todos esos detalles. Pero me gustaba porque llevaba a mis hijos a la escuela, al club”, recordó.

De hecho, en los primeros meses de Matías Vuoso dentro del club, el Atlas ya tenía deudas con sus jugadores. Esto también hizo que los propios futbolistas se plantaran para exigir sus salarios.

“Los primeros seis meses, cuando llega Tomás Boy, no habían pagado durante no sé cuánto tiempo, se juntó el equipo para decidir no ir a la pretemporada si no pagaban y yo les pregunté: ¿Están seguros? ¿Todos tienen huevos? Si a todos les pagan menos a uno, ¿no vamos a ir? Y dijeron que sí (…) De los seis meses que llevaba en el club, me debían cuatro“, reveló.

Todos los problemas extradeportivos quizá afectaron y condicionaron el paso de Matías Vuoso por el Club Atlas. El exinternacional mexicano jugó 65 partidos con la camiseta rojinegra y marcó 12 goles además de conceder 4 asistencias.

