Matías Vuoso expone los consejos que le da a su hijo, joya del fútbol mexicano

Matías Vuoso fue un futbolista de gran carrera en el fútbol mexicano. Su destacada actuación en la Liga MX le permitió naturalizarse y jugar para la selección mexicana, a pesar de haber nacido en Mar del Plata. Su hijo Lucca sigue sus pasos, pero Matías le pone los pies en la tierra.

Lucca Vuoso está llamando la atención en las inferiores de la Liga MX. Este joven futbolista milita en la Sub-17 de Guerreros. En el torneo Apertura 2024 logró marcar 10 goles en 14 partidos con su club. El Santos llegó a la final gracias a su aporte, pero no pudieron alzar el trofeo.

“Tiene 16, está en la Sub-17 de Santos. Acaban de perder la Final el sábado contra Necaxa. Pero está bien, anda quemando procesos, los está quemando bien, es uno de los más chicos en su categoría, los está haciendo bien, está haciendo goles, está llamando la atención, llama mucho la atención, a veces por ser hijo de quién es. También oigo y le digo que lo van a comparar, que tiene que ser él”, dijo Vuoso para el podcast La Capitana.

Lucca Vuoso tiene un camino más difícil

Muchas personas se podrían imaginar que ser hijo de un futbolista puede ser un punto a favor en el inicio de una nueva estrella. Sin embargo, Matías Vuoso lo ve desde otro punto de vista. El exinternacional mexicano considera que su hijo debe lidiar con la presión de las comparaciones.

“Es en contra en algunos casos, en caso de redes sociales le van a decir que por ser el hijo tiene las cosas más fáciles. Y también digo a mí me tocó un papá espectador y a veces hay un papá futbolista, es lo que hay. Tiene que vivir con eso para toda la vida, con las comparaciones y tener hacerse fuerte con eso, al final nosotros pasamos con otras cosas y a él le tocará eso”, explicó.

Sin embargo, la experiencia de Matías Vuoso también tiene puntos positivos en la joven carrera de Lucca. Por ejemplo, Matías está muy centrado en cumplir con los tiempos y las etapas. Vuoso considera que por ahora su hijo no necesita un representante. Este es un caso muy parecido al de Santiago Giménez y su padre el “Chaco”.

“Me mantengo al margen a la hora de él tomar decisiones, ahora se le acercaron muchos representantes y obviamente puedo preguntarle a la gente del medio quién es el mejor y eso, qué te conviene y qué no. Lo único que le dije es que todavía no firme con nadie, su carrera la hará dependiendo de los resultados que entregue al que lo vea o a quien lo quiera. No creo que todavía haga falta un representante, pero si me pide el apoyo, voy a estar”, concluyó.

