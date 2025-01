David Morrell sobre Benavídez: “No me asustan los monstruos”

David Morrell Jr. aseguró que cazará a David Benavídez y que no le asustan los monstruos -en alusión al apodo del mexoamericano- cuando se enfrenten el 1 de febrero en el T-Mobile Arena en Las Vegas.

En una entrevista con Premier Boxing Champions, Morrell Jr. indicó que no le importan las provocaciones de Benavídez y le demostrará golpe a golpes sobre el ring quién es el mejor de los dos.

“Benavídez es considerado uno de los más peligrosos del boxeo, así que todos se darán cuenta de lo que soy capaz una vez que yo lo derrote. Lo apodan ‘El Monstruo Mexicano’, pero a mí no me asustan los monstruos. ¡Yo los cazo! (Benavídez) nunca se ha enfrentado a alguien como yo y se dará cuenta de que soy más veloz, más fuerte y más inteligente que cualquier otro rival suyo del pasado. Que (Benavídez) siga parloteando, provocándome y faltándome el respeto. Me parece bien, ya que las palabras no lo salvarán cuando nos veamos las caras dentro del ring”, dijo.

David Benavídez está listo para enfrentar a David Morrell Jr. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Todo este ida y vuelta solo me motiva, y él se arrepentirá de todo lo que ha dicho cuando yo lo haga tragarse su orgullo golpe a golpe. Este es el momento que yo esperaba. La pelea que cambia todo. Una victoria ante Benavídez no solo me ubica en la cima, me solidifica como uno de los mejores boxeadores del mundo. No habrá duda alguna sobre quién es el rey de la división tras esta pelea. Estoy listo para ser coronado”, agregó.

De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la pelea será muy reñida y competitiva. Algunos creen que David Benavídez tiene una ligera ventaja por su experiencia, pero otros dicen que David Morrell Jr. puede acabar con su invicto.

El Monstruo Mexicano hará esta pelea con el cubano para defender su posición como retador mandatorio de la categoría, ya que podría enfrentar al ganador de la revancha entre Artur Beterbiev y Dmitry Bivol. La rivalidad con Morrell nació cuando ambos pertenecían al peso supermediano y ahora los peleadores arreglarán sus diferencias en 175 libras.

En su última pelea, Benavídez se ganó el puesto de retador obligatorio del CMB al conquistar el título interino de la categoría en una dura pelea contra Oleksandr Gvozdyk. En cambio, Morrell también se estrenó con una victoria en las 175 libras al vencer por decisión unánime a Radivoje Kalajdzic por el cinturón secundario de la AMB.

David Benavídez y David Morrell Jr. casi adelantan la pelea en Miami. Crédito: Ryan Hafey/ Premier Boxing Champions | Cortesía

David Morrell Jr., de 26 años, es campeón regular de 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El peleador cubano solo tiene 11 peleas como profesional y las ha ganado todas, nueve de ellas por nocaut.

Por su parte, David Benavídez, de 27 años, se convirtió en monarca interino de peso semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al vencer a Oleksandr Gvozdyk en su debut la categoría. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Sigue leyendo:

· Famoso entrenador elige su favorito entre Benavídez y Morrell

· Jaime Munguía pronostica quién ganará Benavídez vs. Morrell

· David Morrell asegura que Benavídez será una pelea fácil