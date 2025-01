La Opinión Hoy: Tras la dimisión de Trudeau, insiste en que Canadá debería formar parte de EE.UU.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, insistió ayer lunes que en que Canadá debería convertirse en un estado más del país y aseguró que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, sabía esto y por ello anunció su dimisión.

“A muchas personas en Canadá les encantaría ser el estado 51. Estados Unidos ya no puede soportar los enormes déficits comerciales y los subsidios que Canadá necesita para mantenerse a flote. Justin Trudeau sabía esto y dimitió”, afirmó Trump en su red social Truth Social.

“Si Canadá se uniera a los Estados Unidos, no habría aranceles, los impuestos bajarían considerablemente y estarán totalmente seguros ante la amenaza de los barcos rusos y chinos que los rodean constantemente. Juntos que gran nación seríamos”, añadió el mandatario electo.

La propuesta de Trump de que Canada se integre a Estados Unidos, que lleva repitiendo los últimos días más como una broma que como una posibilidad real, ha generado malestar entre los canadienses, defensores de su soberanía.

Dale Play

Tuvimos las mejores recomendaciones musicales con Lizeth Pérez, editora de entretenimiento y estilo de vida del Diario de Nueva York y de La Opinión, quien nos presentó Dale Play.

“Esta semana, cómo has de esperarse no hay muchos estrenos, los artistas todavía están descansando y la primera semana del año no es la favorita para lanzar música; sin embargo, un artista que no solo se atrevió a tomar la primera semana, sino que lo hizo de una manera muy especial y digamos bastante original y me refiero al queridísimo famosísimo Bad Bunny, como saben ya muchos acaba de lanzar lo que es el sexto álbum, de estudio de su carrera, que se llama Debí Tirar Más Fotos”, comento Pérez.

Un álbum que de verdad es una un homenaje diría, a lo que es Puerto Rico, su natal Puerto Rico y que incluye críticas a lo que está pasando en la isla los problemas políticos y los problemas sociales. Sin embargo, de nuevo él escogió una fecha muy interesante como es el 6 de enero, día de reyes, debo decir que el día de reyes es una fecha muy importante para los puertorriqueños, creo que Puerto Rico y España, comparten eso de también México, diría no de que celebran le dan mucha importancia a esta fecha, pues.

Agregó que”Bad Bunny, se vistió de uno de los tres Reyes Magos y compartió un video en Instagram, donde dijo ‘Somos los Reyes Magos y venimos de Puerto Rico a decirles que llegamos antes del tiempo, vamos a ver que tenemos para los niñitos’, allí entonces lo vemos cuando él abre un regalo y de allí sale el disco el estreno de este álbum que tiene 17 canciones, e incluso mucho antes de eso, el viernes él estrenó una especie de documental, que coescribió y también dirigió, donde vemos a un destacado cineasta y actor puertorriqueño que se llama Jacobo Morales, allí vemos a este actor, reflexionando sobre lo que su vida en su isla natal en Puerto Rico, va caminando y él dice que en el documental se le escucha decir que ahí ha ido a muchos países, pero que ninguno tiene la magia de lo que es Puerto Rico o de por lo menos lo que tenías”.

