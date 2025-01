El “Chino” Huerta se despide de Pumas y de la Liga MX

César Huerta explicó las razones por las que dejará a los Pumas de la UNAM. Llegar al fútbol de Europa era un sueño para el “Chino”. Gracias a su rendimiento y a la disposición del conjunto universitario, Huerta podrá cumplirlo.

“Ir a jugar a Europa es un sueño que tengo desde pequeño. Estoy muy agradecido con Pumas porque me dio una oportunidad cuando nadie confió en mí para demostrar todo mi talento”, dijo Huerta.

El atacante azteca reconoció que el interés del Anderlecht por su ficha se había generado desde mucho antes. El conjunto belga tuvo varios acercamientos con César Huerta antes de que finalizara el Apertura 2024. Esto decantó su elección por este club del fútbol de Bélgica.

“Desde antes de que terminara el torneo, el Anderlecht mostró interés por mí, mandaron a una delegación para verme en un partido y hasta me invitaron a conocer sus instalaciones. El que me hayan hecho sentir que me querían hizo que aceptara su oferta”, explicó.

Mensaje de despedida para los Pumas

César Huerta tuvo un segundo aire en su carrera con los Pumas de la UNAM. El exjugador de las Chivas de Guadalajara mejoró considerablemente su rendimiento en el conjunto universitario. El “Chino” le deseo éxitos a esta institución que le permitió mostrarse ante el fútbol europeo.

“Que se queden tranquilos, pronto conseguirán lo que tanto anhelan y tanto quieren, que es la ansiada octava, y también decirles que yo voy a ser el más feliz de que eso pase, que lo tengan por seguro, pronto lo van a tener. Una frase me dijeron, que no era canterano pero era el ‘Rehecho en C.U.’ se me enchina la piel de decirlo y es algo que me voy a llevar conmigo toda la vida“, concluyó.

César Huerta deja los Pumas de la UNAM después de haber jugado 87 partidos con el club. Durante esta cantidad de encuentros el “Chino” logró marcar 20 goles y conceder 15 asistencias. Con el conjunto universitario Huerta pudo estar en la órbita de la selección mexicana.

