Laura Bozzo arremete contra Maripily Rivera

Vaya revuelo causó la conductora Laura Bozzo con sus más recientes declaraciones sobre la puertorriqueña Maripily Rivera. Y es que a solo unas semanas de haber tachado su trato hacia Poncho Denigris como “agresivo”, rechazó los señalamientos de querer “colgarse” de la polémica para ganar relevancia.

Fue en un reciente encuentro con varios medios de comunicación que la presentadora de “Laura en América” hizo alusión a los señalamientos que ha recibido por haber brindado su opinión con respecto al intercambio de palabras que la boricua y el mexicano protagonizaron en pleno programa en vivo.

De acuerdo con Laura Bozzo, para ella no es necesario sumarse a polémicas para figurar, pues cuenta con una amplia trayectoria que la respalda: “Le respondo, simplemente, que a mí me consultaron, por eso di mi opinión. Los defendí a los dos porque Poncho es mi amigo. En todo caso, estoy acostumbrada a que la gente se cuelgue de mí. Yo no me cuelgo de nadie y menos de ella“, declaró ante la prensa.

Junto a este comentario, la comunicadora lanzó un cuestionamiento que no fue del agrado de muchos internautas, pues infirió que nadie la conoce fuera de su participación en “La Casa de los Famosos”.

Carlos Adyan le baja los ladrillos a maripily y le da la razon a Laura bozzo . Laura no necesita colgarse de ella porque Laura es 100000 veces mas famosa que maripily creo que ya Telemundo se está dando cuenta que la senora mp tiene un problema de Ego #LCDLFAllStar pic.twitter.com/swsfohzdWJ — Eli (@esrv21) January 7, 2025 https://platform.twitter.com/widgets.js

“¿Ustedes la conocen? No, ¿Yo la conozco? No. Yo cómo me voy a colgar de alguien que no sé ni quién es. Sé que fue ganadora de ‘La Casa de los Famosos’, pero, ¿cuál es su trayectoria?“, expresó sin miedo al qué dirán.

Para finalizar su intervención, la famosa de 73 años apuntó a que a diferencia de Maripily Rivera, su trabajo la ha llevado a internacionalizarse: “Yo soy Laura de América, donde yo piso, pocos pisan. A mí me conoce todo el mundo”, sentenció.

A pesar del revuelo que causaron dichas declaraciones, Maripily Rivera se ha mantenido con bajo perfil y sin emitir comentarios al respecto.