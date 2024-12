Laura Bozzo podría no participar en “La Casa De Los Famosos All-Stars”

La periodista de espectáculos Flor Rubio, quien actualmente trabaja junto con Laura Bozzo en el programa de televisión “Venga La Alegría”, dio a conocer que tras una plática con la peruana, ésta le confirmó que no desea ser parte del reality show “La Casa de Los Famosos All-Stars”, si está entre los invitados Alicia Machado.

Alicia Machado confirma su participación en “La Casa De Los Famosos All-Stars”

Rubio dio detalles sobre la conversación que sostuvo con Laura: “Me dijo que sí, que ella no estaría dispuesta a regresar a “La Casa De Los Famosos” si está Alicia Machado“. Incluso agregó que para Bozzo, su prioridad en estos momentos de su vida es la tranquilidad: “Primero está mi paz, primero está mi tranquilidad, a tener que estar en un lugar a donde yo tengo que llegar a pelear con una persona como Alicia”.

Alicia Machado revela que fue adicta a las anfetaminas

Anteriormente, la señorita Laura ya había dado su opinión a Javier Ceriani acerca de compartir la casa con la ex Miss Universo: “Ya había cerrado (tratos) con “La Casa De Los Famosos”, pero me han entrado dudas, porque va a entrar gente que es muy arrogante. No tengo ganas de lidiar con divas y divos”.

Aunque Machado y Bozzo no estuvieron en la misma temporada del polémico reality show, al parecer los malos sentimientos vienen de tiempo atrás, pues Laura aseguró que en una ocasión fue ignorada por la venezolana tras intentar saludarla: “Yo no he tenido problemas con ella, pero a mí me produce mala vibra su arrogancia. En una oportunidad yo la saludé y ella me quitó la mano. Me refiero a Alicia Machado. La gente soberbia y que se siente dueña y así, es gente que no resisto”.

La conductora publicó recientemente en su cuenta de X (antes Twitter) el mensaje: “FALSO. Le rogaría a la SRA Alicia Machado, que dice que la he atacado por no tener talento y demás mentiras, que lo PRUEBE. Nunca he hablado así de ella, que demuestre dónde lo dije”, todo junto a emojis de caritas enojadas.

Laura Bozzo incluyó en ese mensaje el titular de una nota publicada por el sitio Infobae, en la que se retomaron declaraciones que había hecho Alicia Machado para la peruana: “Lleva años atacándome, dice que yo no tengo talento, que quién sabe con quién me revolqué. No le permito señora que usted vuelva a expresarse así”. “La Casa De Los Famosos All-Stars” se estrenará en febrero de 2025 en Telemundo.

