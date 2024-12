Alicia Machado confirma su participación en “La Casa De Los Famosos All-Stars”

Alicia Machado ha dado una gran sorpresa a sus fans, pues confirmó que participará en el reality show “La Casa De Los Famosos All-Stars”, a estrenarse el año próximo en Telemundo.

Machado fue invitada al programa de televisión “La Mesa Caliente”, y cuando quedaba un minuto para que terminara la emisión, Verónica Bastos le preguntó: “¿Te veremos en enero?”, a lo que la ex Miss Universo contestó: “Sí me verán. Me verán en “La Casa De Los Famosos”, así que prepárense, porque lo que viene es candela”.

Alicia compartió en su cuenta de Instagram el video en el que confirma que será una de las concursantes de ese reality. Otros famosos que han causado polémica, como Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Laura Bozzo, Paty Navidad y Manelyk González también participarán, por lo que se esperan momentos fuertes durante su convivencia en la casa.

La actriz venezolana acudió a “La Mesa Caliente” para promocionar su perfume “Alicia”, y contó cómo fue que inició su faceta como empresaria: “Yo comencé el negocio de los perfumes hace 16 años, justo cuando mi hija tenía seis meses, precisamente por la visión de decir: “Oh, Dios mío, tengo que salir adelante”.

“La Casa De Los Famosos All-Stars” se estrenará en Telemundo en febrero de 2025; el martes se dio a conocer el promocional. Los ganadores de las temporadas anteriores han sido Alicia Machado, Ivonne Montero, Madison Anderson y Maripily Rivera.

