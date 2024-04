José Manuel Figueroa informa que ya procedió legalmente contra Alicia Machado

Los conflictos entre José Manuel Figueroa y Alicia Machado continúan, luego de que ésta revelara en el reality show “Secretos De Las Indomables” que él supuestamente la golpeó cuando fueron novios. El cantante ha negado todo, y ahora confirmó que puso una demanda en Estados Unidos en contra de la actriz.

El programa de televisión “De Primera Mano” presentó una entrevista con Figueroa, que se llevó a cabo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Al principio él no quería hablar, pero ante la insistencia de los reporteros comentó que Alicia estaba casada con Gerardo Álvarez Vázquez El Indio -quien actualmente se encuentra en prisión-, algo que ella nunca ha confirmado.

“Es pura lengua Alicia Machado, pura boca. Pobre mujer, que Dios la bendiga. Ella es la que estaba casada con El Indio, ¿no? Entonces ¿tú crees que yo la estoy amenazando a ella? Mira, mi única seguridad es él. Que no se haga. La que tiene nexos y la que dijo que precisamente me mandó hincar fue ella. Son las bases de mi argumento en mi demanda, mi denuncia en Estados Unidos, porque su esposo, que está en la cárcel, está amenazando a un norteamericano y lo amenaza de muerte. Esa es la bronca, entonces hay que tener mucho cuidado, porque quiere decir que la persona no está apta para estar en la calle”.

Los periodistas también le preguntaron a José Manuel si sentía miedo por hacer este tipo de declaraciones: “No me da miedo. Que (Alicia) busque asesoría legal y que deje de abrir la boca, porque cree que es así de fácil. Así no funcionan las cosas, así no es este país, y debe de tener cuidado con su boca. Es una mujer que pierde muy fácilmente los estribos y es muy habladora. Le deseo lo mejor y que cuide su carrera más bien, porque siento que se está hundiendo por su propia boca”.

Hace dos meses Alicia Machado llamó “alacrán” a José Manuel Figueroa, y agregó que seguirá defendiendo sus derechos como mujer: “Ese es otro alacrán, un alacrán digno de que la sociedad mexicana lo estudie. No importa lo que a mí me pase. Yo soy una mujer que ya estoy más allá de muchas cosas. Si lo quieren ver como una arrogancia de mi parte, pues véanlo. Si me tocó un golpeador y un narcisista es porque precisamente tengo los o***** para salir de esa situación. Claro que tengo miedo. Me amenazan: ‘Yo soy el hijo de…te voy a mandar matar’. Lo hacen”.

