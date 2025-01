Laura Zapata culpa la maldad y la envidia por su ruptura con Thalía

La relación entre Laura Zapata y Thalía, dos figuras clave en el entretenimiento mexicano, ha sido una montaña rusa de emociones, pasando de la complicidad fraternal a una tensa separación que ha marcado sus vidas.

Durante años, la gente se ha preguntado qué causó este distanciamiento, y ahora, en una reciente publicación, Laura ha señalado dos factores como responsables: la maldad y la envidia.

La actriz y cantante, conocida por su franqueza, compartió en sus redes sociales una foto en la que aparece junto a su hermana en tiempos más felices. Acompañó la imagen con una reflexión en la que se refiere a los sentimientos negativos que, según ella, fueron determinantes en el fin de su cercanía. “Qué triste que la maldad y la envidia haya destruido esa hermandad”.

Qué triste que la maldad y la envidia haya destruido esa hermandad !!! https://t.co/8FSu2b8zVp — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 6, 2025

Aunque nunca mencionó nombres directamente, esta declaración da a entender que las tensiones no solo se generaron por el éxito y la fama, sino también por factores que afectan a muchas familias. La rivalidad entre hermanas parece ser algo más complejo de lo que el público podría haber imaginado, pues detrás de los reflectores hay un cúmulo de emociones intensas que, a veces, son difíciles de gestionar.

Zapata no es ajena a las críticas de quienes la rodean. A lo largo de su vida, ha enfrentado situaciones complicadas, no solo con Thalía, sino también con otros miembros de su círculo cercano, como Ernestina Sodi. La separación de estos lazos familiares ha dejado heridas que parecen no haber cicatrizado con el tiempo.

Al reflexionar sobre este tema, Laura también hace referencia a la influencia negativa que pueden tener las emociones humanas, como la envidia y la maldad, sobre las relaciones. Estos sentimientos, aunque a menudo invisibles, han sido determinantes en muchos vínculos, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. La conclusión es clara: cuando la envidia se introduce en una relación, es difícil mantenerla intacta.

Así, el distanciamiento de Laura y Thalía sigue siendo un tema recurrente, y aunque ambas han seguido sus caminos por separado, las razones detrás de su ruptura continúan siendo un enigma para muchos.

Sigue leyendo:

•“El amor en una sola persona”: Thalía despidió a su hermana con emotivo mensaje

•Muere Ernestina Sodi, hermana de Thalía y Laura Zapata

•Thalía agradece el apoyo de sus fanáticos hacia su hermana Ernestina